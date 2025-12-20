Посолството на Китай с информация относно краткосрочните визи

Известие относно освобождаването от изискването за снемане на пръстови отпечатъци за краткосрочни визи

За да се улесни допълнително кандидатстването за визи, от днешна дата до 31 декември 2026 г. китайските визови власти премахват изискването за снемане на пръстови отпечатъци за всички лица кандидатстващи за краткосрочни визи с продължителност на престой не повече от 180 дни.

В съответствие със съответните разпоредби, снемането на пръстови отпечатъци ще продължи да се изисква за кандидати за визи тип D, J1, Q1, S1, X1 и Z, които са длъжни да кандидатстват за разрешение за пребиваване след влизане в Китай.

