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Посолството на Казахстан в България поздрави сънародниците си по случай Деня на труда

Недялко Тенев

Дипломатическата мисия отправи пожелания за здраве, благополучие и успехи

Посолството на Казахстан в България отправи поздрав към всички свои сънародници по случай Деня на труда.

По повод празника дипломатическата мисия пожела на гражданите крепко здраве, благополучие и успехи.

Посолството на Казахстан в България поздравява всички сънародници с Деня на труда! Пожелаваме на всички крепко здраве, благополучие и успехи!“, се посочва в поздравлението.

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