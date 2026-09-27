Посолството на Казахстан в България поздрави сънародниците си по случай Деня на труда

Дипломатическата мисия отправи пожелания за здраве, благополучие и успехи

Посолството на Казахстан в България отправи поздрав към всички свои сънародници по случай Деня на труда.

По повод празника дипломатическата мисия пожела на гражданите крепко здраве, благополучие и успехи.

„Посолството на Казахстан в България поздравява всички сънародници с Деня на труда! Пожелаваме на всички крепко здраве, благополучие и успехи!“, се посочва в поздравлението.