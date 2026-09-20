Посолството на Индия в София ще отбележи Деня на Аюрведа

Събитието на 23 септември ще представи традициите на древната индийска система за здраве и хармоничен начин на живот

Посолството на Индия в София, съвместно с фондация Devam – Indo-Bulgarian Society for Arts & Culture, ще отбележи Деня на Аюрведа на 23 септември.

Събитието ще се проведе в Посолството на Индия и ще постави акцент върху богатото наследство на Аюрведа – традиционна индийска система, свързана с цялостен подход към здравето и благосъстоянието.

Организаторите ще насочат вниманието и към съвременното значение на аюрведичните принципи за поддържане на балансиран и здравословен начин на живот.

„Аюрведа – науката за живота, здравето и хармонията“ е посланието, с което организаторите канят желаещите да се присъединят към празника.

Инициативата е част от усилията за популяризиране на индийската култура и традиции в България и за насърчаване на културния обмен между двете страни.