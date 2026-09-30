Събитието на 2 октомври ще почете наследството на Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор и техния принос към човечеството

Посолството на Индия в София отправя покана за отбелязването на Seva Pakhwada 2026 – инициатива, посветена на духа на безкористната служба, човечността и споделените ценности.

Събитието ще се проведе на 2 октомври 2026 г. от 16:30 часа в хотел „Рамада“ в София.

Тази година честването поставя акцент върху непреходното наследство на две от най-значимите личности в индийската история и култура – Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор.

Почит към Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор

Инициативата има за цел да припомни идеите и приноса на Ганди и Тагор, чието влияние далеч надхвърля границите на Индия.

Махатма Ганди остава световен символ на ненасилието, мирната съпротива и служенето на обществото, докато писателят, философ и Нобелов лауреат Рабиндранат Тагор оставя огромно културно и интелектуално наследство.

Организаторите поставят във фокуса на събитието идеята за „Seva“ – безкористна служба в полза на другите, както и ценностите на човечността и взаимното уважение.

„Нека се съберем, за да отпразнуваме духа на Seva и да отдадем почит на двама велики визионери, чиито идеали продължават да вдъхновяват поколения по целия свят“, посочват от Посолството на Индия в София.

Събитието: Seva Pakhwada 2026

Дата: 2 октомври 2026 г.

Час: 16:30 ч.

Място: хотел „Рамада“, София

Организатор: Посолството на Индия в София