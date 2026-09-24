Посолството на Индия в България отбеляза 11-ия Ден на Аюрведа

Посланик Арун Кумар Саху подчерта вековното наследство на Аюрведа и нейното значение за цялостното здраве и благополучие

Посолството на Индия отбеляза 11-ия Ден на Аюрведа съвместно с Devam Foundation и Аюрведа асоциацията в България.

Събитието премина под посланието „Аюрведа за по-здравословно утре“ и постави акцент върху традиционните практики и тяхната роля за насърчаване на цялостното здраве и благополучие.

Посланикът на Индия Н. Пр. Арун Кумар Саху подчерта многовековното наследство на Аюрведа като „Наука за живота“, както и нарастващото ѝ значение в съвременния свят.

В рамките на събитието практикуващи Аюрведа в България споделиха с присъстващите знания и практически насоки, свързани с аюрведичните практики и здравословния начин на живот.

Посланик Саху изрази признателност към аюрведичната и йога общността, както и към медицинските специалисти в България за усилията им да съхраняват и популяризират тази традиция.