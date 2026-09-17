Последна възможност за записване на курсове по персийски език в София

Културното представителство към Посолството на Иран организира обучения по фарси за начинаещи и напреднали

Културното представителство към Посолството на Ислямска република Иран в София обяви последна възможност за записване на курсове по персийски език (фарси). Обучението е предназначено както за хора без предварителни познания, така и за средно напреднали и напреднали курсисти.

Курсовете дават възможност на участниците не само да изучават езика, но и да се запознаят по-задълбочено с културата, литературата и историята на Иран и древна Персия.

Курсовете започват в края на септември

Занятията ще се провеждат в Културното представителство към Посолството на Иран на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №101 в София, като началото на обучението е планирано за края на септември.

Записването е отворено от 14 август 2026 г. чрез специален онлайн формуляр:

Формуляр за записване за курсовете по персийски език

За допълнителна информация желаещите могат да се свържат с организаторите на телефон +359 878 910 752 или на имейл bglearnfarsi@gmail.com.

Персийският език е свързан с богата литературна и културна традиция, а курсовете предлагат възможност за системното му изучаване в няколко различни нива.