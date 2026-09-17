Последна възможност за записване на курсове по персийски език в София
Културното представителство към Посолството на Иран организира обучения по фарси за начинаещи и напреднали
Културното представителство към Посолството на Ислямска република Иран в София обяви последна възможност за записване на курсове по персийски език (фарси). Обучението е предназначено както за хора без предварителни познания, така и за средно напреднали и напреднали курсисти.
Курсовете дават възможност на участниците не само да изучават езика, но и да се запознаят по-задълбочено с културата, литературата и историята на Иран и древна Персия.
Курсовете започват в края на септември
Занятията ще се провеждат в Културното представителство към Посолството на Иран на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №101 в София, като началото на обучението е планирано за края на септември.
Записването е отворено от 14 август 2026 г. чрез специален онлайн формуляр:
Формуляр за записване за курсовете по персийски език
За допълнителна информация желаещите могат да се свържат с организаторите на телефон +359 878 910 752 или на имейл bglearnfarsi@gmail.com.
Персийският език е свързан с богата литературна и културна традиция, а курсовете предлагат възможност за системното му изучаване в няколко различни нива.