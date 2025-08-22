По случай 148-годишнината от боевете за Шипченския проход по време на Руско-турската война от 1877-1878 г., Посланикът на Русия в България Е.В.Митрофанова, заедно със служители на Посолството, положи цветя на Паметника на Свободата.

„Шипка е специално място, специално събитие за руско-българските отношения. Тук, на този проход, през 1877 г. се водят изключително ожесточени битки, в които руската армия и българските опълчения в крайна сметка вземат надмощие. Всяка година през август идваме тук, за да почетем паметта на тези невероятни герои“, – отбеляза в речта си Е.В.Митрофанова.

Отбраната на Шипченския проход от части на Руската Императорска армия и български опълченци се превръща в една от най-фрапиращите и решителни битки на Руско-турската война от 1877-1878 г. Боевете на Шипка между защитниците на прохода и турската армия продължават от 21 до 26 август 1877 г. (по нов стил). Отрядът на генерал Столетов включва 6000 руски войници и 7500 български опълченци, а срещу него се противопоставят войските на Сюлейман паша, наброяващи общо 37 000 души. Защитниците на Шипка обаче отблъскват всички атаки на турската армия и удържат стратегически важната позиция.

В боевете на Шипка и в околностите ѝ загиват около 11 000 души, а през зимата над 9000 души умират от болести и хипотермия. В тяхна памет през 1922 г. е основан Паметникът на Свободата, който е тържествено открит през август 1934 г.

Facebook

Twitter



Shares