Посланикът на Република Индия посети Лесотехническия университет

Лесотехническият университет – София посрещна извънредния и пълномощен посланик на Република Индия в България, Н. Пр. Арун Кумар Саху, който гостува по покана на ректора доц. д-р Христо Михайлов.

Визитата беше повод за активен диалог относно потенциала за задълбочаване на академичното партньорство между България и Индия.

На срещата присъстваха заместник-ректорите проф. д-р Елена Драгозова, проф. д-р Петър Антов и доц. д-р двм Калин Христов; деканите проф. д-р Димитър Ангелски (Факултет „Горска промишленост“) и проф. двм Красимира Генова (Факултет „Ветеринарна медицина“); както и Реджеш Батхиджа, студент от Индия, 4-ти курс, специалност „Ветеринарна медицина“.

История и международен профил

Ректорът доц. д-р Христо Михайлов представи богатата история, международния профил и стратегическите приоритети на университета.

„За нас е чест да посрещнем Н. Пр. посланик Саху в нашия университет. Лесотехническият университет е институция с над вековна традиция и ясна мисия – да подготвя висококвалифицирани специалисти, търсени в цяла Европа и по света. Радваме се, че сред нашите студенти вече има представител от Индия и вярваме, че партньорството между нашите образователни системи има голям потенциал за развитие.“

Акценти от визитата

Посланик Саху прояви интерес към разширяване на сътрудничеството – от студентски обмен и научни проекти до съвместни инициативи за популяризиране на висшето образование. Той отбеляза, че интересът на индийските млади хора към европейските университети расте, а България има шанс да заеме по-видима позиция сред предпочитаните дестинации.

„Тук виждам силен потенциал за партньорства – както в образованието, така и в научните изследвания. Ще се радвам да съдействам индийските студенти да открият Лесотехническия университет и България като достъпна и качествена образователна дестинация.“, каза Н. Пр. Арун Саху.

Приятна изненада

Емоционален момент в срещата беше приветствието от Реджеш Батхиджа, един от студентите от Индия в ЛТУ, който е и сред тримата най-успешни чуждестранни студенти. Той сподели впечатленията си от обучението във факултет „Ветеринарна медицина“ и изрази готовност да бъде неформален посланик на ЛТУ в Индия и Канада.

Перспективи и нови възможности

По време на срещата беше обсъдена перспективата от следващата учебна година всички студенти в платена форма на обучение, включително чуждестранните, да могат да се възползват от държавни стипендии и финансово подпомагане. Като утвърдена международна образователна среда, ЛТУ ежегодно привлича студенти от над 25 държави от Европа, Азия, Африка и Близкия изток. Университетът предлага висококачествено обучение, достъпни условия и възможности за специализации в ключови области като ветеринарна медицина, горски науки, екология, биотехнологии и инженерни дисциплини.

Програмите на английски език и активното участие в програми за студентска мобилност като Еразъм осигуряват допълнителни възможности за обучение и стаж в чужбина, засилвайки международния профил на ЛТУ. Срещата премина в дух на взаимно уважение и партньорство, с ясна цел за създаване на нови образователни и научни мостове между България и Индия.

източник: www.bta.bg

Facebook

Twitter



Shares