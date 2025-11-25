Посланикът на Индонезия проведе редица ползотворни срещи

Посланик Оперананта продължава своите протоколни посещения при няколко ръководители на дипломатически мисии и международни организации в София:

1. Н. Пр. Пол Ламбер, посланик на Белгия

2. Н. Пр. Пауло Роберто Кампос Тарисе де Фонтура, посланик на Бразилия

3. Н. Пр. Мариета Гарсия Джордан, посланик на Куба

4. Н. Пр. Мари Дюмулин, посланик на Франция

5. Н. П. Зураб Хамашуридзе, посланик на Грузия

6. Н. П. Ирене Мария Планк, посланик на Германия

7. Н. П. Катрин Банон, посланик на Ирландия

8. Н. П. Лхагвасурен Саянаа, посланик на Монголия

9. Н. П. Артур Ден Хартог, посланик на Нидерландия

10. Н. П. Брандуша Иоана Предеску, посланик на Румъния

11. Н. П. Елеонора Митрофанова, посланик на Русия

12. Н. П. Олеся Илашчук, посланик на Украйна

13. Г-жа Седа Козуку, представител на ВКБООН в България

Посланиците проведоха сърдечни разговори и ползотворни дискусии. Те споделиха мнения и опит относно дипломатическата работа в акредитираните страни.

