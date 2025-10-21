Посланикът на Индонезия посети община Варна

Посланик Оперантанта се срещна с г-н Павел Попов, изпълняващ длъжността кмет на Варна, и заместник-кмета по туризма Снежана Апостолова, за да засилят двустранните отношения между Индонезия и България, особено с Община Варна.

Дискусията беше фокусирана върху няколко важни области: икономика, създаване на работни места и образование, с цел откриване на нови възможности и увеличаване на контактите между хората.

Г-н Попов отправи покана за индонезийци да участват във фестивали във Варна, като например Фолклорния фестивал, Кукления фестивал, Международния хоров конкурс и много други фестивали.

Посланик Оперантанта приветства идеята и изрази готовност да подкрепи и да се включи във фестивалите, като донесе невероятна индонезийска култура и танци във Варна догодина. Това участие ще бъде част от голямото честване на 70-ата годишнина от отношенията между Индонезия и България.

И двете страни се ангажираха да съживят дългогодишното сътрудничество, особено отношенията за побратимени градове между Варна и Сурабая.

