Посланик Марчело Апичела открива II Международна конференция „ESG: Трансформиращо управление за растеж на бизнеса”

На 1 октомври посланикът на Италия в София Марчело Апичела говори по повод второто издание на Международната конференция „ESG: Трансформиращо управление за растеж на бизнеса“, организирана от Конфиндустрия България с подкрепата на Посолството на Италия в София и в сътрудничество с Българската и Италианската мрежи на Глобалния договор на ООН, която се проведе в хотел Интерконтинентал в София.

В изказването си посланикът подчерта, че управлението е истинският трансформативен елемент на едно предприятие, като отбеляза, че новите поколения придават голяма стойност на етичната мисия и устойчивостта на компаниите. Позовавайки се на настоящите геополитически предизвикателства, посланик Апичела в заключение посочи, че дори и най-чувствителните сектори трябва да бъдат включени в рамката на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG).

След официалните приветствия от посланик Апичела, председателя на Конфиндустрия България Роберто Санторели и председателя на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН Димитър Цоцорков, думата взеха изпълнителният директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН Дарина Георгиева и изпълнителният директор на Италианската мрежа на Глобалния договор на ООН Даниела Бернаки. Последната представи концепцията за „трансформационно управление“ като печеливша бизнес стратегия и двигател на устойчивото развитие.

Форумът приключи с панел, на който бяха представени добрите практики в Италия и България в областта на управлението. В панела участваха изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова, изпълнителният директор на Асоциацията „Прозрачност без граници“ Калин Славов, мениджър ESG Стратегия в УниКредит Булбанк Биляна Младенова-Милева, управителният директор на Противити ЕООД Лука Медица и мениджъри по информационни технологии в Синерджик ЕАД Джорджо Гавиоли.

Събитието беше насочено към мениджъри и представители на компании, ангажирани с ESG въпроси, експерти по устойчиво развитие, представители на институции, синдикати на работодателите и академичната общност.

