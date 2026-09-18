Посланик М. Саит Уянък присъства на откриването на офис на Medicana Health Group в София

Новият здравен офис на международната медицинска група беше официално открит в българската столица

Посланик М. Саит Уянък присъства на церемонията по официалното откриване на здравния офис на Medicana Health Group в София.

Събитието отбеляза началото на дейността на новото представителство на медицинската група в българската столица.

От дипломатическата мисия отправиха пожелания за успех на офиса и бъдещите му начинания.