Посланик Дай Цинли присъства на бизнес форум за сътрудничество в автомобилния сектор между България и Китай

Посланикът на Китай Н.Пр. Дай Цинли присъства на бизнес форум за сътрудничество в автомобилния сектор между България и Китай

На 26 ноември 2025 г. Китайското посолство в България, съвместно с Българската търговско-промишлена палата, организираха бизнес форума „България-Китай: Сътрудничество в автомобилния сектор“. В събитието участваха посланикът на Китай в България Дай Цинли, заместник-министърът на икономиката и индустрията на България Дончо Барбалов, председателят на БТПП, заместник-председателят на Асоциацията на китайските търговци на автомобили, както и близо сто представители на бизнеса и автомобилния сектор от двете страни.

