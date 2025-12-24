Отворено писмо

От Чан Чанборибо, „Извънреден и пълномощен посланик на Кралство Камбоджа в Република България“. Румъния, Гърция, Кипър, Литва, Латвия, Естония.

Висшето ръководство на Тайланд трябва да бъде изправено пред съд за военни престъпления

Нападенията с оръжия срещу цивилни лица и гражданско имущество са недопустими според международното право. Действията на насилие, за които се твърди, че са се случили – включително атаки срещу цивилни граждани, училища, пагоди, древни храмове и частни домове; разрушаване на мостове; унищожаване на пътища; разграбване на имущество; и дълбоки набези в суверенната територия на Камбоджа – са тежки действия, които подкопават човечеството, мира и целостта на международното право.

Освен това има сериозни доклади и твърдения, че Тайланд е използвал касетъчни боеприпаси и токсичен дим или химически оръжия в райони, където живеят цивилни граждани. Касетъчните боеприпаси са оръжия, които причиняват широкоразпространени щети и дългосрочна опасност, тъй като много от подбоеприпасите може да не се взривят веднага и да останат като смъртоносни остатъци, които заплашват живота на цивилни лица, особено на деца. Използването на токсични химически агенти представлява сериозно нарушение на международното право и хуманитарните принципи, които строго забраняват оръжия, които са безразборни по своята същност и сериозно вредят на човешкото здраве.

Умишлените атаки срещу цивилни цели и културно наследство представляват явно нарушение на основните принципи на международното хуманитарно право.

Принципите на „разграничаване“ и „пропорционалност“ са установени, за да защитят цивилните от опасностите на войната. Когато тези принципи се игнорират или умишлено се нарушават, такива действия не могат да бъдат пренебрегнати или оправдани.

Гражданското население – невъоръжени жертви, включително деца, жени, монаси и обикновени граждани – никога не трябва да бъде превръщано в мишени на оръжия за война. Унищожаването на училища, пагоди и древни храмове е унищожаване на бъдещето, унищожаване на религията и унищожаване на културната идентичност на човечеството като цяло.

Предвид тежестта на твърдените действия и тяхното дълбоко въздействие върху живота и мира, е необходима правна отговорност. Висшите лидери, които носят командна отговорност или които са разрешили такива действия, не могат да се отърват от отговорност. Принципът на командната отговорност ясно посочва, че лидерите носят отговорност за престъпленията, извършени под тяхна власт и командване.

Правосъдието не е отмъщение; то е път към защита на цивилните граждани, запазване на мира и предотвратяване на повторение на такива тежки престъпления. Ето защо, изправянето на висшето ръководство на Тайланд пред съд за военни престъпления е необходима стъпка за разкриване на истината, гарантиране на правосъдието и запазване на достойнството на международното право.

Истинският мир може да бъде постигнат само когато престъпленията не се пренебрегват и когато отговорните за тях са равни пред закона.

