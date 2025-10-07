Посланик Апичела посещава италианските компании, участващи в Международното изложение Machtech & Innotech 2025

В четвъртък, 2 октомври, посланикът на Италия в София Марчело Апичела се срещна с компаниите Стил Лазер България и СИАД България на техните щандове по време на Международното изложение Machtech & Innotech 2025 в Интер Експо Център в София, посветено на последните новости в сектора на машините и технологиите за металургичната и металообработващата промишленост, където тази година бяха представени над 200 изложители и 500 марки.

По този повод посланик Апичела се срещна с Деница Менгова – изпълнителен директор на Стил Лазер, която представи произведени в Италия индустриални машини на своите партньори, чийто ексклузивен представител е от 2021 г.: Аркос (роботизирани системи за шлайфане и полиране и ръчни шлайф машини), Техноробот (системи за роботизирано заваряване и ръчно лазерно заваряване), TSP (индустриални крепежи и машини за поставянето им-преси, ръчни нитачки) и Rucos (контактни колела и ролки за шлайфане).

След това се срещна и с Даниела Атанасова – маркетинг специалист на СИАД България, една от най-значимите италиански компании в химическата индустрия, която има офиси и производствени мощности в Европа и целия свят и успешно оперира и на българския пазар в областта на индустриалните газове. Атанасова представи дейността на компанията в България и сподели информация за сектора, възможностите и актуалните икономически тенденции.

Италия е сред основните търговски партньори на България, с обмен на стоки на стойност 2,8 млрд. евро за първите шест месеца на годината. Подсекторът „Машини и апарати“ има най-голям дял в вноса на България от Италия – 273 млн. евро за първите шест месеца на годината. По този начин Италия допринася значително за непрекъснатото обновяване на българския индустриален парк.

