Посланиците на Камбоджа и Гърция проведоха среща, за да обсъдят двустранното сътрудничество

Негово Превъзходителство д-р ЧЕА Чанборибо, посланик на Кралство Камбоджа в България, проведе протоколна среща с Негово Превъзходителство г-н Алексиос Мариос Либеропулос, посланик на Република Гърция в България, в София на 10 септември.

По време на срещата посланик ЧЕА Чанборибо изрази честта си да представлява Камбоджа в Гърция, страна, която той описа като богата на културно наследство, туризъм и селско стопанство. Той потвърди ангажимента на кралското правителство на Камбоджа за укрепване на двустранните връзки и засилване на сътрудничеството в рамките на многостранните структури, като отбеляза стабилния растеж на отношенията между двете страни в рамките на стратегическото партньорство между АСЕАН и ЕС.

Посланик ЧЕА Чанборибо подчерта потенциала за разширяване на сътрудничеството, особено в секторите на туризма и търговията.

Той подчерта важността на дипломацията за насърчаване на добрата воля и разбирателството, като изтъкна ролята на информацията и комуникациите като жизненоважен мост между нациите.

В едно далновидно предложение той предложи създаването на програма за обмен на студенти с цел насърчаване на културното и образователното обогатяване. Той изрази също така интерес към Меморандум за разбирателство (МР) за формализиране на сътрудничеството в областта на туризма, което би улеснило взаимните пътувания и съвместните туристически пакети.

В отговор посланик Либеропулос призна силните връзки между България и Гърция, като посочи значителните гръцки бизнес инвестиции в България. Той отбеляза също така неотдавнашното увеличение на туризма в Гърция, не само от България, но и от други страни, след разширяването на Шенгенското пространство.

Той приветства предложенията на посланик ЧЕА Чанборибо, особено проучването на съвместни туристически инициативи, и изрази готовност да съдейства по всички въпроси, свързани с гръцкото Министерство на туризма.

На срещата бяха засегнати и регионални въпроси. Посланик Либеропулос призна загрижеността относно граничния конфликт между Камбоджа и Тайланд и потвърди, че дипломатическият персонал на гръцкото посолство в Банкок е добре информиран за ситуацията.

Посланик ЧЕА Чанборибо повтори позицията на Камбоджа за разрешаване на споровете по законен път, като например Международния съд (ICJ), и подчерта, че войната не е опция за Камбоджа.

Той изрази съжаление, че Тайланд не е спазил споразумението за прекратяване на огъня, постигнато на 28 юли в Малайзия, и продължава да провокира инциденти. Д-р CHEA Chanboribo сподели също документи, както и изявленията на Министерството на културата и изящните изкуства относно повредите на храма Preah Vihear, които тайландските сили са използвали в конфликта между Камбоджа и Тайланд срещу Камбоджа.

Посланик ЧЕА Чанборибо приключи срещата, като потвърди ангажимента си за укрепване на приятелството и сътрудничеството между Камбоджа и Гърция. Срещата приключи с жест на добра воля, като посланик ЧЕА Чанборибо подари на посланик Либеропулос сувенир с Крома, традиционен камбоджански шал, и билков чай от жасмин с органичен пипер от Кампот.

