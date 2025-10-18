Посланиците на Камбоджа и Филипините проведоха ползотворна среща

Сутринта на 17 октомври 2025 г., в посолството на Камбоджа в София, Негово Превъзходителство Чеа Чанбоар, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Камбоджа в Република България, получи повикване от любезност от Негово Превъзходителство Ноел Сервигон, извънреден и пълномощен посланик на Република България Филипините в Румъния.

В срещата двете страни изразиха своята оценка за устойчивия напредък на отношенията и сътрудничеството между Кралство Камбоджа и Филипините, включително икономическа, образование, селскостопанска сигурност, търговия, заетост, професионално обучение и др. Двете страни също подчертаха значението на държавното посещение на президента на Филипините в Камбоджа през септември 2025 г., което допринесе за по-нататъшното укрепване на връзките на приятелство, солидарност и сътрудничество във всички сфери между страната и хората на двете страни

