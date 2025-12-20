Посещение на президента на Казахстан в Япония: подписани са над 60 документа на стойност над 3,7 млрд. долара

Особено внимание изисква интенсификацията на търговско-икономическите и инвестиционните връзки между Казахстан и Япония.

Това заяви държавният глава по време на изказването си на първата среща на върха „Централна Азия – Япония“ в Токио, съобщава агенция Kazinform, позовавайки се на Акорда.

Държавният глава отбеляза икономическите успехи на Япония, която неизменно е в авангарда на научно-техническия и технологичния прогрес, както и динамичното развитие на Централна Азия с огромен потенциал за всестранно международно сътрудничество.

Президентът заяви готовността на Казахстан да създаде необходимите условия и да осигури благоприятен инвестиционен климат за успешната реализация на съвместни проекти с Япония.

В този контекст Касим-Жомарт Токаев сподели своето виждане за перспективните направления за развитие на казахско-японското сътрудничество.

— През миналата година обемът на взаимната търговия достигна около два милиарда долара. Казахстан доставя на японския пазар уран, редкоземни метали и нефт.

Япония се превърна в един от основните инвеститори в икономиката на Казахстан, като обемът на нейните капиталови инвестиции надхвърли 8,5 милиарда долара.

Казахстан от много години успешно сътрудничи с най-големите японски корпорации и активно подкрепя дейността на японските малки и средни компании в нашата страна.

Уверен съм, че резултатите от бизнес форума в формат „Централна Азия – Япония“ ще позволят да се активират B2B контактите и да се постигнат конкретни споразумения за реализация на нови инвестиционни проекти.

В рамките на моето посещение в Япония бяха подписани над 60 двустранни документа, включително търговски споразумения, на стойност над 3,7 млрд. долара, заяви Касим-Жомарт Токаев.

Както беше съобщено по-рано, Касим-Жомарт Токаев изнесе реч на първата среща на върха „Централна Азия – Япония“.

***

Припомняме, че от 17 декември Касим-Жомарт Токаев е на официално посещение в Япония.

На 18 декември президентът на Казахстан се срещна с императора на Япония Нарухито, по време на която подчерта, че Страната на изгряващото слънце от много години вдъхновява народа на Казахстан със своята дисциплина и устойчивост.

Също така се проведоха преговори между държавния глава и министър-председателя на Япония Санае Такаичи. В резултат на преговорите бяха подписани 14 документа. След това президентът на Казахстан се срещна с членове на Японската парламентарна лига за приятелство с Казахстан.

На 19 декември на среща на държавния глава с губернатора на Токио бяха обсъдени въпроси, свързани със сътрудничеството в областта на Smart city и изкуствения интелект.

Държавният глава проведе среща с президента на компанията Sumitomo Шинго Уено, с председателя на Японската организация за метали и енергийна сигурност (JOGMEC) Ичиро Такахару, председателя на съвета на директорите на компанията Mitsui Тацуо Ясунаго, председателя на съвета на директорите на компанията Komatsu Хироюки Огава, президента на компанията Hitachi Construction Machinery Масафуми Сензаки.

Касим-Жомарт Токаев посети Университета на Организацията на обединените нации в Токио, където прочете лекция на тема „Възстановяване на стратегическото доверие в епоха на турбулентност: как Казахстан вижда един по-справедлив и стабилен свят“.

Там той представи своето виждане за перспективите за изграждане на по-справедлив и стабилен свят в условията на изостряне на кризите и сериозно отслабване на механизмите за многостранно сътрудничество, отбеляза, че всеобхватната реформа на ООН се превръща не в риторичен въпрос, а в общ приоритет и стратегическа необходимост.

Президентът на Казахстан също така прие участие в официален прием от името на министър-председателя на Япония в чест на държавните глави на Централна Азия.

Официалното посещение на Касим-Жомарт Токаев в Япония получи широко и разнообразно отразяване в водещите японски медии. С съдържанието на публикациите можете да се запознаете на линк.

автор: Жанара Мухамедиярова

източник: www.inform.kz

