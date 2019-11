Появи се първо изображение на свръхтежкия транспортен самолет „Слон“

Централният аерохидродинамически институт на Русия публикува снимка на модел на перспективния свръхтежък военнотранспортен самолет „Слон“, разработван за замяна на Ан-124 „Руслан“. Моделът е изготвен за изпитания в аеродинамичната тръба на института, отбеляза „Российская газета“.

Дължината на модела е 1,63 м, размахът на крилете – 1,75 м и тежи 120 кг. За понижаване на масата голяма част от него е изработена от алуминиеви сплави, а най-натоварените елементи – от конструкционна стомана.

Russian aerodynamic research house TsAGI releases wind tunnel model of one concept for a Russian-sourced An-124 replacement. And I will call it Fred-ski. http://www.tsagi.ru/pressroom/news/4582/?fbclid=IwAR3EU9CgLvZky_9YuKTJfd2k5utw6iiqNBqoSW_CSvgwz7mYy-7wcdtV1FI …

„Най-трудоемка беше работата над крилото, то се отличава със сложна пространствена форма за подсигуряване на високите аеродинамически характеристики на крайсерски режими“, разказа заместник-началникът на технологичния отдел на опитното производство Андрей Сидоров.

Моделът ще се тества в трансзвукова тръба Т-106. За 2020 г. са планирани тестове на установките Т-106 и Т-102, като освен характеристиките на крайсерските режими ще се изследва и поведението на самолетите при излитане и кацане.

Външно „Слон“ напомня на Ан-124, но има и редица сериозни различия от предшественика си. Първо, способен е да превозва до 180 т срещу 120 т. Товарната кабина е по-висока с почти метър, като по тавана ѝ ще бъдат прекарани релси за два телфера с обща товароподемност от 30 т. Над товарната кабина се намира пътническата с вместимост до 100 души. „Слон“ може да вземе на борда си до 400 десантчици и 14 бронирани машини „Тигр“ или пет самоходни установки „Спрут“. Самолетът е проектиран за перспективните двигатели ПД-35. За удобство при стоянка краищата на 88-метровото му крило се прибират.

В конструкцията на транспортната машина са използвани много технологии от Ан-124: носова и кормова товарна рампа, възможност за монтиране на допълнителна палуба, шаси с регулируем просвет.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ