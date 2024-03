Популярни бг артисти и учени са част от новия европейски проект за изкуство и наука „Please, ASK!”, който стартира в България с отворена покана за присъединяване към екипа

Режисьорът и актьор Димитър Узунов, музикантът Никола Груев – Котарашки, номинираният за Икар ’24 сценограф Никола Налбантов, графичният дизайнер Елена Гамалова, както и именитите учени – астрофизикът д-р Владимир Божилов и доцентът по молекулярна биология към БАН д-р Милена Георгиева са част от новия европейски проект, посветен на науката и изкуството и търсещ тяхната пресечна точка „Please ASK! – Art Science Kick” . В рамките на двугодишната научно-творческа международна инициатива, именитите творци и учени ще представят пред родната публика уникален като концепция сценичен проект на тема астробиология, (науката, която се занимава с търсене на живот в Космоса), с режисьор и съавтор международно признатия италиански драматург Андреа Брунело и ще се превърнат в посланици на взаимодействието между науката и изкуството за България.

Името и точните дати на представлението все още са тайна, но представителите на „Please, ASK!” за България, творческият колектив Арте Урбана, обявиха и отворена покана за включване в екипа и проекта , която набира участници (актриса и хореограф/ка) у нас до 12 април, 23:59 ч. централноевропейско време.

Селектираните участници ще получат прекрасната възможност да станат част от представлението, чиято национална премиера ще се проведе през април/май 2025 г. Международното представяне пък ще се състои на фестивала „Театър на чудесата“ в София през октомври/ноември 2025 г. Важно е да се отбележи, че участниците ще трябва да са на разположение в рамките на предстоящата артистична резиденция в България – от 6 до 12 септември, както и че всички разходи по участието в програмата „Please, ASK!” ще бъдат поети от организаторите.

Всички, които имат желание да се включат могат да подадат своите кандидатури онлайн до уречената дата – 12 април 2024.

“Преживавянето да си част от „Please ASK!” е изключителен шанс за артисти и учени да обединят усилия в областта на астробиологията за създаване на завладяващо изпълнение. Отворената покана е чудесна възможност за артисти, които се стремят да възприемат ново разбиране за науката, хората на науката и научния метод. По този начин се открива ново поле за иновативни артистични практики, посветени на връзката между човешкото съществуване и света на науката”, споделя Димитър Узунов от Арте Урбана Колектив, организатори на вече отминалите суперуспешни издания на “Театър на чудесата” през 2021 и 2022 година.

Важно е да се отбележи и че организаторите ще проведат „Please ASK!” онлайн информационна сесия на 27 март, 17:00 ч . централноевропейско време, на която всички заинтересовани артисти са поканени. В рамките на онлайн срещата ще бъде представена обстойна информация за проекта и отворената покана, както и ще има възможност за въпроси. Всички, които имат желание да присъстват е необходимо да попълнят този формуляр.

За допълнителни въпроси и информация: pleaseask@arteurbanacollectif.com

За Please ASK! – Art Science Kick

„Please ASK! – Art Science Kick” е европейски проект, в рамките на който ще бъдат създадени и представени в национален и международен мащаб три научни театрални продукции. Please ASK! обединява три иновативни културни организации: Арте Урбана Колектив от София, Pro Progressione от Будапеща и Dafa Puppet Theatre от Прага. Проектът е важен етап в създаването на европейска мрежа от професионалисти в сферата на научния театър. „Please ASK!” има за цел също така да направи артистите по-отговорни към филтрирането на знание, постигнато чрез използване на научен метод, от предположения, които може да изглеждат привлекателно, но не се основават на научни доказателства.

В началния етап на проекта „Please ASK!” фокусът е върху споделянето на артистичен опит и практики, както и върху създаването на лаборатория за различни подходи на сътрудничество между изпълнителско изкуство и наука. Разработената методология ще бъде приложена при създаването на театрални представления на научна тема. Всеки от тези спектакли ще разглежда различни научни теми и ще бъде насочен към различни публики. Арте Урбана Колектив ще работи по темата за астробиологията – науката за живот в Космоса, адресирана към широката публика.

Проектът „Please ASK!” е съфинансиран по програма „Творческа Европа“ и Национален фонд „Култура“. Важни партньори на проекта са Катедра „Астрономия“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Общинският център за извънучилищни дейности – с. Байкал, Асоциацията на унгарските жени в науката, Техническият университет в Прага и QWorld – QCzech.

Всичко най-интересно за „Please ASK!” следете на:

https://www.facebook.com/arteurbanacollectif?locale=bg_BG

https://www.instagram.com/arte_urbana_collectif/

Кои сме ние?

Арте Урбана Колектив (България) е артистичен колектив със седалище в София, България. Колективът е създаден през 2016 г. от Ралица Асенова и Димитър Узунов, към които по-късно се присъединяват и други артисти и културни мениджъри. Колективът организира различни културни събития като фестивали, театрални постановки, уъркшопи, майсторски класове и други образователни форуми в България. Целта му е да създаде международна артистична и културна динамика в страната.

Pro Progressione (Унгария) е артистичен център, базиран в Будапеща, който свързва хора, професии и амбиции, като проектира международни сътрудничества в областта на културата. От това съчетание се раждат творчески идеи – артисти, културни дейци, учени и експерти от различни области се срещат и дават авангардни отговори на въпросите на нашето съвремие.

Dafa Puppet Theatre (Чехия) е чешка куклена театрална трупа със седалище в Прага, която е носител на множество награди. Тя е основана през 2015 г. и се ръководи съвместно от Хусам Абед, режисьор, кукловод и музикант, и Река Дийк, кукловод и сценограф, които са завършили Академията за сценични изкуства (DAMU) в Чехия. От създаването си досега „Dafa“ е създала много представления за деца и възрастни и редовно е канена да участва в международни фестивали в Европа, Югоизточна Азия и целия арабски свят. В представленията си „Dafa“ съчетава принципите на кукления театър, „алтернативния“ театър, физическия театър, музиката и мултимедийния дизайн, за да изгради нови и вълнуващи постановки, базирани както на художествена литература, така и на документирана история. Компанията редовно си сътрудничи с мултидисциплинарни артисти в Чешката република и в чужбина.

Facebook

Twitter



Shares