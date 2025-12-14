Понякога ми се иска да не пиша за връзки и пари …

Но ето и днес! Отивам на среща с хора от едно обучение но то нищо общо с личностно развитие!

Сядам аз, 50 на 50 мъже и жени!

И както си говорим

примерно за готварство един мъж казва:

“ Ама то днешните жени вече не готвят”

“Ами то и днешните мъже не изкарват пари, затова” беше репликата на дама.

“Ааа аз всичко още плащам на бивсшата жена”

“Ама то всички говорите това ама едно кафе ви се свиди да почерпите”

Леле леле какво стана от една среща за готварство и баница!

и започнаха жените да разказват за мъжете с които излизат как им броят хапките и жените се свиват на вечеря ако може с една вода и салатка.

Мъжете пък обясняват как жените гледали парите и търсят някой да им плаща!

Представете си мен – колко нетипично мълчах като мумия!

Днес бях решила няма да пиша за любов и финанси!

Ама то всичко е любов и финанси!

Викам да избягам уикенда и да отида на среща по готварство …

Една рецепта не разбрах …

Разбрах че мъжа трябва да може да плаща че да го иска жена

И че жената трябва да може сама

всичко да си плаща че да я иска мъж.

И това разговор на готварска сбирка.

Знам си аз – сиренето е с пари и затова където и да отиде човек ще трябва да плати!

Или в натура, или с фактура, или с душата си …

Всичко е платено винаги …

Накрая казах това след като бях мълчала около 2 часа!

“Всичко е платено винаги” дами и господа!

За Който го разбира …

С обич – Десислава Илиева

