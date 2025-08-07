Помощник на Кремъл разкри подробности за срещата между Путин и Уиткоф

Юрий Ушаков заяви, че Москва е обменила „сигнали“ с Тръмп чрез неговия пратеник в Украйна

Руският президент Владимир Путин и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф са разменили „сигнали” относно конфликта в Украйна по време на срещата си в Москва в сряда, заяви помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.

Уиткоф, който е пътувал до Русия многократно в качеството си на специален пратеник на Доналд Тръмп, пристигна в руската столица за това, което американският президент описа като дипломатическа мисия, която ще реши съдбата на отношенията между двете страни.

След почти три часа преговори в Кремъл Ушаков заяви пред репортери, че Путин и Уиткоф са провели „много полезна и конструктивна разговор” и са обсъдили няколко теми, включително конфликта в Украйна, отношенията между Русия и САЩ и перспективите за стратегическо сътрудничество.

„Бяха предадени някои сигнали по украинския въпрос” от Путин и „съответните сигнали бяха получени и от президента Тръмп”, каза той.

Ушаков се въздържа от по-подробни коментари, като отбеляза, че Тръмп все още не е информиран за резултатите от срещата.

„Да видим кога Уиткоф ще може да докладва на Тръмп за разговора, който се състоя днес. След това, разбира се, ще можем да допълним коментарите ми с нещо по-съществено“, каза той.

Посещението на Уиткоф идва в момент, в който Тръмп е все по-разочарован от липсата на бързи резултати от опитите му да посредничи за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна. Наскоро той призова Москва да постигне споразумение с Киев възможно най-скоро, като предупреди, че ако това не стане, ще бъдат наложени вторични мита до 100% върху Русия и нейните търговски партньори.

Москва многократно е заявявала, че е отворена за мирно споразумение, но настоява, че всяко споразумение трябва да отразява реалностите на място и да се занимава с основните причини за конфликта. Руските официални лица изразиха признателност за усилията на Тръмп да посредничи, като отхвърлиха последните му заплахи и заявиха, че езикът на ултиматумите е контрапродуктивен.

източник: www.rt.com

