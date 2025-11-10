Полуфиналистите в Silk Way Star заслепяват с незабравими изпълнения в Астана

Осмият епизод на международното вокално мега-шоу Silk Way Star в Астана донесе една вечер, изпълнена с емоции за участниците, зрителите и журито.

Изпълнители от цял свят представиха легендарни хитове на сцената на телевизионния канал Jibek Joly.

Излизайки на сцената, Язмин Азиз, участничката от Малайзия, откри епизод 8 с впечатляващо изпълнение на „Proud Mary“. Песента е изпълнявана от легендарни артисти като Тина Търнър. Според Язмин, този път публиката ще види нова страна от нея – рок изпълнителката в нея.

„Днес ще видите една напълно различна Язмин Азиз“, сподели тя по време на репетициите.

С мощния си глас и впечатляващо сценично присъствие тя очарова публиката.

Фахридин Хакимов от Таджикистан изпълни емоционалната песен „Arcade“.

„Гордея се, че представлявам Таджикистан, и ще дам всичко от себе си, за да изведа любимата си страна до финала.

Казахстанският певец ALEM изпълни мощно хитовата песен „I Wanna Be Your Slave“.

„Винаги намирам това, което ме вдъхновява.

Обичам тази песен – атмосферата й, енергията й, всичко в нея“, сподели АЛЕМ по време на репетициите.

С това изпълнение той показа смелия си стил, свободния си дух и модерната си артистична визия.

„Днес искам да споделя с вас още една красива и сърдечна песен“, каза той, преди да излезе на сцената.

Мадинабону Адилова, представителка на Узбекистан, изпълни световноизвестната песен „Fairytale“.

„Избрах много популярна песен – тази, която спечели Евровизия през 2009 г.“, сподели тя по време на репетициите.

С уникалния си глас и сценична харизма Мадинабону внесе свеж полъх в този добре познат хит.

„Подготвих се колкото се може по-добре, за да впечатля съдиите и да получа най-високите оценки.

Ще изляза на сцената с цялото си сърце“, каза той преди да излезе на сцената.

С дълбока емоция и впечатляващ вокален контрол Автандил представи едно наистина трогателно изпълнение.

Представлявайки Монголия, Мишел Джоузеф изпълни мощната песен „Earth Song“.

„Написването на песни и текстове ми носи специален вид щастие. То ми показва, че съм на правилния път“, сподели Мишел.

Чрез това изпълнение тя предаде искрено послание за човечност, състрадание и хармония с природата.

Джан Хесюан, представляващ Китай в „Silk Way Star“, изпълни една значима песен – „Yíng ma le“.

Арменският участник Саро Геворгян изпълни емоционалната песен „River“.

Тази песен е част от репертоара ми от дълго време. Всеки път, когато я пея, тя доставя на публиката специално емоционално преживяване. Чрез това изпълнение искам да разкрия нова страна от себе си. Ще чуете силата в гласа ми, която може би не сте чували в предишните кръгове“, каза Саро.

С мощния си глас и искрената емоция, неговото изпълнение остави силно впечатление както на журито, така и на публиката.

Според резултатите от епизода, Язмин Азиз се очертава като ясен лидер с 128 точки, като оглавява и общата класация. Въпреки че получи най-ниската оценка, Фахридин Хакимов остана в състезанието благодарение на ветото на член на журито и известния китайски продуцент Хонг Бин.

Всички осем участници ще преминат в полуфинала в Астана, където ще се изправят пред вълнуващи нови творчески предизвикателства, включително дуети с казахстански звезди. Феновете могат да очакват иновативни музикални комбинации, зашеметяващи изпълнения и незабравими моменти на сцената. Пълният епизод е достъпен на YouTube канала на Jibek Joly TV.

Конкурсът Silk Way Star се излъчва всяка събота от 20:00 ч. по Jibek Joly и от 20:30 ч. по Silk Way TV Channel.

„Silk Way Star“ се счита за първото азиатско вокално състезание от този вид. То събира изпълнители от 12 държави: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Китай, Киргизстан, Малайзия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южна Корея. Международният проект включва 10 епизода, всеки с продължителност над 100 минути, и се излъчва на казахски, китайски и английски език.

Големият финал е насрочен за 22 ноември и ще бъде излъчен на живо по телевизионния канал Jibek Joly/Silk Way и по големите телевизионни мрежи в участващите страни.

Победителят ще бъде определен чрез комбинация от гласове — 50% от журито и 50% от онлайн гласуване на публиката. Очаква се проектът да достигне до над 1 милиард зрители.

Шоуто се организира в рамките на Споразумението за създаване на международния проект „Silk Way Star“, подписано между Телевизионно-радиокомплекса на президента на Република Казахстан и China Media Group.

