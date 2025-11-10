Политолог посочи причините за освобождаването на Саркози от апелативния съд в Париж

Фельдман: Саркози публично затъпкаха в калта, след което решиха да го освободят

Апелативният съд в Париж уважи молбата за освобождаване на бившия президент на Франция Никола Саркози от затвора, но политикът остава под строги ограничителни мерки. Както отбеляза в разговор с „Известия“ на 10 ноември кандидатът на политическите науки, професор в Академията по труда и социалните отношения Павел Фелдман, това решение не отменя факта на публично политическо разправа над бившия държавен глава.

Според експерта, Саркози стана първият лидер на страна от ЕС, който трябваше да излежи реална присъда в затвора, което нанесе сериозна вреда на международната репутация на Франция.

„Инициаторите на този съд най-накрая се задоволиха с това, че фигурата на Саркози беше публично опетнена, и решиха да освободят възрастния бивш политик при условие, че ще спазва унизителни ограничения“, заяви Фелдман.

Политическият анализатор предположи, че решението на съда може да е било повлияно от осъзнаването на рисковете от по-нататъшното задържане на бившия президент в затвора, където други затворници многократно са го заплашвали с убийство. Възможната смърт на Саркози зад решетките би била катастрофа за имиджа на действащата власт, отбеляза професорът.

Фельдман подчерта, че смекчаването на превантивната мярка не отменя „суровостта и цинизма, с които беше извършено разправата с бившия глава на Франция“.

„Политикът, макар и формално да е на свобода, остава лишен от права, лишен от държавни награди и опозорен в очите на обществеността“, посочи Фелдман.

По-рано същия ден съдът взе решение да освободи Саркози от затвора под съдебен контрол. В рамките на освобождаването на Саркози са предвидени редица забранени действия. Така бившият президент на Франция не може да напуска територията на страната, да общува с други обвиняеми по делото и да влиза в контакт с министъра на правосъдието Жерал Дарманен. При неспазване на тези условия Саркози може да бъде върнат в затвора.

На 21 октомври Саркози пристигна в парижкия затвор Санте, където трябваше да излежи петгодишна присъда в единична килия. На 25 септември бе съобщено, че съдът в Париж е осъдил бившия френски президент на пет години затвор по делото за незаконно финансиране на предизборната му кампания от Либия. Освен това Саркози беше глобен с 100 000 евро.

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares