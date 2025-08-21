Politico: САЩ ще играят минимална роля в осигуряването на сигурността на Украйна

Във вторник вечерта високопоставен политически служител от Пентагона съобщи на малка група съюзници, че САЩ планират да играят минимална роля в предоставянето на каквито и да било гаранции за сигурността на Украйна, което е един от най-ясните признаци, че Европа ще трябва да поеме тежестта за поддържането на траен мир в Киев.

Коментарите на Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната по политическите въпроси, бяха в отговор на въпросите на европейските военни лидери, събрали се на среща под ръководството на председателя на Обединения комитет на началниците на генералния щаб генерал Ден Кейн. Ръководителите на отбранителните ведомства на Великобритания, Франция, Германия и Финландия поискаха от американската страна да разкрие информация за това какви войски и въздушни средства е готова да предостави за помощ на Украйна в запазването на мирното споразумение с Русия, съобщиха европейски служител и друг човек, запознат с хода на преговорите.

Изданието, позовавайки се на анонимни източници, отбелязва, че тази среща и още една спешно организирана среща на лидерите на НАТО в сряда предизвикаха все по-голяма загриженост сред съюзниците, че президентът Доналд Тръмп ще разчита на Европа за осигуряване на дългосрочен мир, след като Русия приключи своята военна операция.

„Става все по-ясно, че Европа ще се заеме с това на място“, заяви дипломат от НАТО, запознат с хода на преговорите. „САЩ не поеха никакви ангажименти“.

Facebook

Twitter



Shares