Покана за изложба „Молитва за България“



С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, на 16 септември от 18:00 ч., в зала „Екзарх Стефан“ в сградата на Софийската света митрополия, ще бъде представена изложбата „Молитва за България“, с автор Антония Мировалиева-Божанина.

Изложбата съдържа колекция от картини, отразяващи духовния живот и светини от България, изработени от ботанически естествени материали – хербарии, листа, треви и цветя.



Настоящата колекция е второ изложение на автора в България. Антония Мировалиева-Божанина е автор на четири самостоятелни изложби в САЩ, с две международни награди в Южна Корея за творбите „Белият ангел“ и „Молитва“, както и с номинация за творбата „Възкресение по време на мор“.

На 17 септември от 11:00 ч., след края на светата Литургия, изложбата ще бъде открита и в старинния столичен храм „Св. София – Премъдрост Божия“.

Входът за изложбата е свободен.

