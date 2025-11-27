Пожарът в жилищен район на Хонконг е почти овладян

Пожарът в Уанг Фук Корт, жилищен район в Тай По, специален административен район на Хонконг, беше до голяма степен овладян до четвъртък сутринта, като мащабните открити пламъци бяха потушени, но операцията по гасене на пожара все още продължава.

Димът продължаваше да се издига от изгорелите сгради, като в някои стаи все още можеха да се видят пламъци.

Пожарът, който избухна в сряда следобед, е оставил 44 жертви и 45 други ранени до ранната сутрин в четвъртък. Трима мъже са арестувани за предполагаемо убийство, според полицията на Хонконг.

Според отдела за пожарна безопасност на правителството на специалния административен район Хонконг (СПАР Хонконг), се очаква работата по гасенето на пожара да продължи до четвъртък вечерта.

Главният изпълнителен директор на СПАР Хонконг Джон Лий заяви, че правителството е координирало силите на различни отдели, включително пожарогасене, медицински грижи и служба за гражданска помощ, за да извършват цялостно пожарогасене и спасяване, лечение на ранените и помощни дейности.

Досега в Тай По са създадени осем временни убежища. Близо 200 души са мобилизирани, за да осигурят цялата необходима подкрепа на засегнатите от пожара жители.

Видео: https://youtu.be/sstvOQbF1kM

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares