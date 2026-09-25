Десетки метри под земята се крие цял свят от тунели, жилища, църкви и складове – невероятната история на хората, превърнали Кападокия в свой подземен дом

Под приказните скални комини и причудливите долини на Кападокия се крие един друг свят.

Не става дума за няколко пещери или случайно прокопани тунели. Под земята на Централна Анадола се намират огромни комплекси от помещения, коридори, складове, конюшни, кухни, църкви, кладенци и вентилационни шахти.

Това са подземните градове на Кападокия — едно от най-необичайните свидетелства за човешката способност да се приспособява към сурова среда и опасни времена.

Някои от тези комплекси се спускат на десетки метри под повърхността. Тесни коридори свързват помещенията, а огромни каменни врати са можели да бъдат използвани за блокиране на проходите.

Днес посетителят влиза през обикновен вход и постепенно се спуска в полумрака.

Колкото по-надолу слиза, толкова по-трудно е да повярва, че някога тук са живели цели общности.

UNESCO включва подземните градове Каймаклъ и Деринкую в рамките на обекта „Национален парк Гьореме и скалните обекти на Кападокия“, включен в списъка на световното наследство през 1985 г.

Кападокия — земя, която сякаш не е от този свят

За да разберем защо хората са могли да построят градове под земята, първо трябва да погледнем самия пейзаж.

Кападокия изглежда почти фантастично.

Вулканични изригвания в далечното минало покриват района с дебели пластове пепел и туф. С течение на времето този сравнително мек материал е оформен от вятъра, водата и температурните промени.

Резултатът са прочутите „приказни комини“, скални кули, каньони и долини.

UNESCO описва региона като пейзаж, оформен от ерозия, в който се срещат скални жилища, троглодитни селища, църкви и подземни градове.

Именно мекотата на вулканичния туф прави възможно нещо изключително.

Хората могат да издълбават домовете си директно в скалата.

А ако продължат да копаят надолу?

Получават цял подземен свят.

Как се появяват подземните градове?

Това е един от въпросите, на които няма напълно прост отговор.

Съществуват различни хипотези за най-ранните етапи на подземното строителство.

Турското Министерство на културата посочва, че в Кападокия има приблизително 150–200 подземни селища с различен размер, като повечето са издълбани в мекия вулканичен туф. Основната причина за изграждането им е била осигуряването на безопасно убежище при заплаха или нападение.

Това е важно уточнение.

Подземните градове не са били непременно създадени като постоянни „подземни столици“.

Те са могли да бъдат убежища, в които хората се скриват за определени периоди, когато над земята става опасно.

С времето обаче някои от тях се разрастват толкова много, че започват да приличат на истински градове.

Деринкую — най-впечатляващият подземен лабиринт

Ако има място, което най-добре показва мащаба на подземна Кападокия, това е Деринкую.

Под земята се разпростира сложна система от помещения и коридори.

Според турското Министерство на културата комплексът достига приблизително 85 метра дълбочина и съдържа стотици помещения, свързани чрез галерии и тунели.

Тук са открити пространства с различно предназначение:

жилищни помещения;

складове;

конюшни;

кухни;

кладенци;

вентилационни шахти;

места за производство;

религиозни пространства;

тесни защитни проходи.

Това не е просто мрежа от случайни пещери.

Всичко е организирано.

Именно тази организация кара посетителите да осъзнаят колко сложен е бил животът под земята.

Как се живее на 50 или 80 метра под земята?

Първият въпрос, който човек си задава, е очевиден:

Как са дишали?

Отговорът се крие във вентилационната система.

Подземните градове разполагат с вертикални шахти, които свързват различните нива и осигуряват циркулация на въздуха.

Това е едно от най-впечатляващите инженерни решения.

Без добра вентилация огромен подземен комплекс просто не би могъл да функционира.

Освен въздуха има още един проблем:

храната.

Ако хората са се укривали за по-дълго време, е трябвало да разполагат със запаси.

Затова в подземните градове има множество складови помещения.

Някои са използвани за зърно и други хранителни продукти, а в Каймаклъ са открити и пространства, свързвани с производството и съхранението на вино.

Каменните врати, които превръщали тунелите в крепост

Един от най-забележителните елементи са огромните кръгли каменни врати.

Те приличат на гигантски каменни дискове.

При опасност могли да бъдат придвижени така, че да затворят прохода.

Това превръщало тесния тунел в защитна точка.

Има логика.

Ако врагът проникне в подземния град, не може просто да премине бързо през огромни помещения.

Той трябва да се движи през тесни проходи.

След това среща каменна врата.

Следващ коридор.

Нова врата.

Ново ниво.

Така самата архитектура се превръща в защитна система.

Турското Министерство на културата отбелязва, че тесните и ниски галерии са били проектирани така, че да ограничават движението на нападателя.

Каймаклъ — градът на тесните коридори

Другото голямо име сред подземните градове е Каймаклъ.

Той се намира на около 20 километра южно от Невшехир и е един от най-известните подземни комплекси в Кападокия.

Според официалната информация на турските музеи комплексът е организиран около вентилационни шахти, а четири нива са разкопани и отворени за посетители.

Тук са открити:

конюшни;

жилищни пространства;

църковно помещение;

кухни;

складове;

винарни;

помещения за производство.

Интересна особеност е, че част от пространствата са издълбани около естествените характеристики на скалата.

Вместо камъкът да бъде изцяло премахнат, строителите понякога са го използвали като част от конструкцията.

Цял град под земята

Когато днес влезем в Деринкую или Каймаклъ, виждаме само част от това, което някога е съществувало.

Туристическите маршрути са ограничени от съображения за безопасност и опазване на археологическия обект.

Но дори достъпните пространства са достатъчни, за да се разбере мащабът.

Представете си:

Слизате по стълби…Коридорът става по-тесен…Светлината намалява…Следва помещение…После още едно…Встрани има малък отвор…След него — друг тунел…Някъде има кладенец…На друго място — склад…По-надолу — религиозно пространство…И всичко това е издълбано в камък.

Без бетон. Без модерни машини. Без електричество.

Кой е живял там?

Тук историята става особено интересна.

Кападокия е обитавана от различни народи и култури през хилядолетията.

Подземните комплекси са били използвани и разширявани в различни исторически периоди.

UNESCO отбелязва, че скалните жилища и подземните градове в Кападокия са част от традиционна човешка среда, чиито корени в региона достигат най-малко до IV век.

По-късно подземните градове играят важна роля като убежища за християнските общности.

UNESCO свързва разрастването на троглодитните селища и подземните градове като Каймаклъ и Деринкую с необходимостта от защита при арабските нападения през средновековието.

Следователно историята им не може да бъде сведена до една конкретна цивилизация.

Това са места, които са използвани, променяни и адаптирани в продължение на векове.

Подземният град като убежище

Представете си, че живеете в Кападокия преди много векове.

Над земята има село…Има къщи…Има животни…Има ниви…

Но се появява новина за нападение.

Какво правите?

Не можете да избягате с всички животни и хранителни запаси.

Затова слизате под земята…Входовете се затварят…Коридорите се блокират.

Хората се разпределят по помещенията…Храната вече е складирана…Водата е осигурена…Въздухът циркулира през шахтите.

Така подземният град се превръща в своеобразен резервен свят, който позволява на общността да оцелее в опасни периоди.

Турското Министерство на културата директно посочва сигурността и убежището при заплахи или нападения като основна причина за изграждането на тези подземни селища.

Не само за война — под земята е било по-комфортно

Интересното е, че подземните пространства имат и друго предимство.

Температурата.

Под земята температурните колебания са много по-малки от тези на повърхността.

През горещото лято дълбоките помещения остават прохладни.

През зимата те могат да бъдат по-топли от откритото пространство.

Турското Министерство на културата посочва именно стабилната среда — прохладна през лятото и по-топла през зимата — като допълнителна причина тези пространства да бъдат предпочитани.

Това означава, че подземният живот не е бил само въпрос на оцеляване.

Той е имал и практични предимства.

Имало ли е животни под земята?

Да.

И това е един от най-интересните детайли.

В Каймаклъ например първото ниво включва пространства, определяни като конюшни.

Това е логично.

Ако едно семейство трябва да се укрие заедно с животните си, няма смисъл да оставя най-важния си източник на храна и транспорт на повърхността.

Затова подземният град трябва да бъде не просто място за спане.

Той трябва да бъде цялостна система за оцеляване.

Имало ли е църкви?

Да.

В някои от подземните градове има религиозни пространства.

Това е особено важно за разбирането на ролята им в християнската история на Кападокия.

Каймаклъ например има църковно помещение на второто ниво, а официалното описание на обекта посочва еднокорабна църква с две апсиди и олтар.

Така подземният град не е бил просто място за физическо оцеляване.

Той е бил и място, в което общността е можела да продължи своя духовен живот.

Вино, храна и ежедневие

Друга изненада е, че в подземните градове има пространства, свързвани с обработката и съхранението на храна и напитки.

В Каймаклъ официалните археологически данни посочват складови помещения, кухни и винарни.

Това ни помага да си представим ежедневието.

Хората не са просто седели в тъмни тунели.

Те са готвели…Съхранявали са храна…Обработвали са продукти…Грижили са се за животни…Почивали са…Молили са се…Отглеждали са деца.

Подземният град е бил част от живота, а не просто дупка за скриване.

Как са намирали пътя?

Това е още един впечатляващ въпрос.

Съвременният посетител лесно може да се обърка.

Представете си какво е било да се движите в лабиринта без електрическо осветление.

Коридорите са тесни.

Някои помещения са малки.

Различните нива са свързани със стълби и проходи.

Вентилационните шахти служат и като важни ориентири.

Самата архитектура вероятно е изисквала хората да познават много добре своята част от комплекса.

А за човек, който не е живял там?

Лабиринтът би бил изключително труден за преодоляване.

Подземните градове на Кападокия не са само Деринкую и Каймаклъ

Деринкую и Каймаклъ са най-известните, но далеч не са единствените.

Турските институции посочват и други значими подземни селища — Йозконак, Мази, Йозлюдже и Татларин.

Това показва нещо много важно.

Подземният живот не е бил изолиран феномен.

Той е бил част от по-широка традиция в Кападокия.

Под повърхността на региона има цяла мрежа от археологически обекти.

Някои са големи.

Други са по-малки.

Някои са добре проучени.

Други все още крият неизвестни.

Най-голямата загадка: колко още има под земята?

Това вероятно е най-завладяващият въпрос.

Кападокия е огромна.

А подземните пространства са трудни за изследване.

Някои тунели са тесни.

Други са срутени.

Трети се намират под съвременни селища.

Турското Министерство на културата оценява броя на подземните селища в региона на около 150–200.

Това означава, че Деринкую и Каймаклъ са само най-известната част от много по-голяма картина.

Легендата за тайните тунели

С подземните градове естествено са свързани множество легенди.

Една от най-интересните идеи е, че отделни комплекси са били свързани чрез дълги тунели.

За някои такива връзки има археологически данни, но популярните разкази често преувеличават мащаба.

Това е важно.

Кападокия е място, където реалността сама по себе си е достатъчно невероятна.

Не е необходимо да добавяме измислени километри тунели или фантастични истории.

Фактът, че под земята са съществували огромни многоетажни комплекси, е достатъчно впечатляващ.

Как е открит Деринкую?

Историята на съвременното откриване на Деринкую е почти толкова впечатляваща, колкото самият град.

През 1963 г. местен жител, който ремонтирал дома си, открил зад една стена неизвестно помещение. След него се появили нови пространства и проходи.

Така постепенно става ясно, че под къщата се простира огромен комплекс.

Съвременни публикации описват откритието като случайно — човекът просто искал да разшири дома си, но попаднал на вход към подземния град.

Това е един от онези моменти, които звучат като сцена от приключенски филм.

Разбиваш стена в собствения си дом.

И зад нея откриваш древен град.

Какво е усещането да слезеш там днес?

Днешният посетител не преживява подземния град така, както древните му обитатели.

Има осветление…Има обозначени маршрути…Има парапети…Има ограничения…Но усещането остава необичайно…В някои участъци човек трябва да се наведе…Другаде проходът е толкова тесен, че двама души трудно се разминават…Следва стълбище…После нисък таван.

След това внезапно се появява по-голямо помещение.

И тогава започваш да си представяш как са се движили хората тук преди стотици или дори хиляди години.

Защо не са строили всичко над земята?

Това е естествен въпрос.

Защото подземното строителство има огромен недостатък:

то е трудно.

Всеки метър трябва да бъде издълбан…Трябва да има въздух…Трябва да има вода…Трябва да има изход…Трябва да има конструктивна стабилност…

И все пак хората са го направили.

Причината е, че Кападокия предлага уникална комбинация:

мека скала – естествена защита – подходящ климат – необходимост от убежище.

Това е една от най-интересните инженерни адаптации в човешката история.

Подземният град като машина за оцеляване

Ако погледнем на Деринкую и Каймаклъ не като на археологически атракции, а като на инженерни системи, те изглеждат още по-впечатляващо.

Всеки елемент има функция…Вентилацията осигурява въздух…Складовете осигуряват храна…Кладенците осигуряват вода…Конюшните осигуряват място за животните…Кухните осигуряват храна…Църквите поддържат духовния живот…Каменните врати осигуряват защита…Коридорите контролират движението…Температурата под земята осигурява по-стабилна среда.

Това не е хаотична система.

Това е внимателно организирана стратегия за оцеляване.

Древна технология без модерна техника

И точно тук се крие един от най-интересните уроци.

Когато говорим за древните цивилизации, често си представяме големи каменни храмове и дворци.

Но Деринкую ни показва друг вид инженерна мисъл.

Не вертикално нагоре.

А вертикално надолу.

Вместо да издигнат огромна сграда, строителите премахват материала от земята и използват самата скала като стена, таван и естествена изолация.

Това е радикално различен начин да се мисли за архитектурата.

Какво ни казват тези градове за хората?

Може би най-важното нещо, което подземните градове ни показват, е колко гъвкав е човекът.

Когато средата е трудна, той не просто напуска.

Той се адаптира.

Когато няма достатъчно естествени убежища, той ги създава.

Когато над земята е опасно, той изгражда свят под земята.

Когато климатът е суров, използва свойствата на скалата.

И когато е необходимо да защити цяла общност, превръща архитектурата в защитен механизъм.

Това е причината тези места да са толкова впечатляващи.

Те не са просто останки от миналото.

Те са доказателство за човешката изобретателност.

Кападокия — два свята един над друг

Днес Кападокия е известна най-вече с балоните, които при изгрев се издигат над приказните скални формации.

Това е светът над земята.

Но под него има друг.

Тих…Тъмен…Издълбан в скалата.

С коридори, които са били използвани от хора, търсещи сигурност.

Именно този контраст прави региона толкова необикновен.

На повърхността — един от най-красивите пейзажи на планетата.

Под повърхността — мрежа от древни градове.

Два свята един над друг.

Какво остава скрито?

Може би това е най-завладяващата част от историята.

Вече знаем много за Деринкую и Каймаклъ.

Но все още има множество подземни структури, които не са напълно проучени.

Някои са труднодостъпни.

Други са част от съвременни селища.

Трети вероятно крият пространства, които все още не са напълно документирани.

А когато човек стои в един от тези тунели, е трудно да не се запита:

Колко още има под краката ни?

Турция, която не се вижда от туристическите брошури

Кападокия често е представяна чрез балони, залези и приказни пейзажи.

Но това е само едната ѝ страна.

Истинската изненада започва, когато погледнеш надолу.

Под скалите има история.

Под селата има тунели.

Под домовете има складове.

Под земята има църкви.

И на десетки метри дълбочина се крие доказателство за общества, които са успявали да създадат цялостен начин на живот в среда, която днес ни се струва почти невъзможна.

Подземните градове на Турция са история за страх, вяра, инженерна мисъл и оцеляване.

Но те са и нещо повече.

Те показват, че когато човек бъде поставен пред невъзможен избор, понякога не се отказва от мястото, което нарича дом.

Той просто построява дома си по-дълбоко.

Статия на Кристина Тенева

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