На сутринта на 8 декември 2025 г., около 05:00 ч., тайландските въоръжени сили започнаха атака срещу камбоджанските сили в района на Ан Сес, храма Тамоне Том, околностите на храма Преа Вихеар, 5 Макара, Чомка Чек, Мум Бей, Пном Кмоч, Кул 8, храма Та Крабей и храма Кна:

В 04:00 часа две тежки тайландски военни превозни средства транспортираха силите си от Пном Роенг в района срещу Ан Сес.

В 05:04 часа тайландски войници откриха огън от западната част на пазара в Ан Сес срещу камбоджанските сили с 25 изстрела от леко стрелково оръжие.

В 05:19 часа тайландски войници откриха огън от западната част на пазара в Ан Сес срещу камбоджанските сили с 38 изстрела от леко стрелково оръжие.

В 05:25 часа тайландски войници стреляха от западната част на пазара Ан Сес по камбоджанските сили с 120 изстрела от леко стрелково оръжие и картечници.

В 05:40 часа тайландските войници преустановиха стрелбата. Камбоджанските сили продължават да наблюдават внимателно ситуацията по границата между Камбоджа и Тайланд и остават в постоянна готовност.

В 06:13 тайландските войници започнаха да стрелят 3 изстрела с оръдия MT-60.

В 06:22 тайландските войници продължиха да стрелят 4 изстрела с минохвъргачки срещу камбоджанската отбранителна линия в района на Ан Сес.

В 06:51 тайландските войници започнаха да атакуват района на храма Тамоне с танкове.

В 07:40 тайландските войници продължиха да стрелят по всички цели: Мум Бей, Ан Сес, Пном Кмоч, Кул 8, храм Преа Вихеар, храм Тамоне, храм Та Крабей, храм Кна, като използваха 155-милиметрова тежка артилерия, танкове и всички видове минохвъргачки в района на Ан Сес.

В 08:10 тайландските военни сили изстреляха токсичен газ в района на Пном Кмоч.

В 08:14 тайландските сили разпръснаха още токсичен газ в района на храма Преа Вихеар.

В 08:41 тайландските сили продължиха да обстрелват силно Домнак Сдеч, района между Тмар Дон и храма Тамоне. В момента тайландски военни самолети летят по границата.

В 09:05 часа тайландските сили атакуваха камбоджанските войски с изтребители F-16 в община Сра’Аем, окръг Чоам Ксан, провинция Преах Вихеар.

В 09:30 часа тайландските въоръжени сили продължиха да атакуват нашите войски в храма Кна и О’Самах, като използваха 12,7-милиметрови оръдия, както и танкове за таран.

В 10:00 часа тайландските сили продължиха да атакуват жестоко камбоджанските войски, използвайки минохвъргачки, тежка артилерия и танкове за таран в района на Ан Сес и в посока към храма Преа Вихеар.

Към 11:00 часа тайландските военни сили продължиха да стрелят по камбоджанските сили и цивилни обекти. Нашите сили продължават да наблюдават внимателно ситуацията по границата между Камбоджа и Тайланд с изключителна предпазливост.

Тази серия от атаки се случи, след като тайландските сили се ангажираха с многобройни провокативни действия в продължение на много дни, особено инцидентът вчера в района на Prorlean Thmar, с цел да предизвикат конфронтации.

В същото време тайландската страна активно разпространява фалшива информация чрез официални и неофициални канали, обвинявайки Камбоджа, с намерението да заблуди националното и международното обществено мнение и да го използва като претекст за повторно ескалиране на военното напрежение с Камбоджа.

