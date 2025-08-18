Поддръжката на железопътния транспорт, базирана на изкуствен интелект, усъвършенства модела на Дубай за оперативни иновации

Автоматизираната система за инспекция на железопътната инфраструктура (ARIIS), внедрена от Дубайската агенция за пътища и транспорт (RTA), представлява практичен модел за използване на най-новите технологии за изкуствен интелект в транспортния сектор.

Тя има за цел да подобри ефективността на оперативната поддръжка и стандартите за безопасност, като същевременно намали зависимостта от традиционните инспекции, които преди това отнемаха значително време и ресурси.

Тази иновативна технология бележи значителен напредък в оперативната поддръжка на Дубайското метро, в съответствие с визията на Дубай да бъде световен лидер в областта на изкуствения интелект и устойчивата инфраструктура. ARIIS, усъвършенствана роботизирана платформа, оборудвана с най-съвременни сензори, лазери и 3D камери, автономно инспектира железопътните линии и критичната инфраструктура, без да прекъсва работата на метрото. Това решение подчертава ангажимента на Дубайското метро за повишаване на безопасността, ефективността и надеждността чрез новаторски интелигентни технологии.

Революционното решение за роботизирана инспекция, базирано на изкуствен интелект, позволява прилагането на проактивни стратегии за поддръжка чрез усъвършенствани диагностични технологии, което спомага за удължаване на живота на инфраструктурата и намаляване на периодичните разходи за поддръжка с до 25%. Анализът на данните в реално време също така подпомага вземането на прецизни и добре информирани решения за поддръжка, повишавайки ефективността на управлението на ресурсите с 40% и минимизирайки ненужните интервенции.

От внедряването си, ARIIS успя да намали времето, необходимо за периодични инспекции, със 75%, което се равнява на спестяване на близо 1700 човешки работни часа, и да съкрати традиционните инспекционни операции с до 70%. Освен това, системата подобри възможностите за оценка на състоянието на инфраструктурата с 40%, ускори процедурите по поддръжка, намали аварийните интервенции и подобри цялостната надеждност на метро мрежата.

RTA отбеляза, че системата в момента се въвежда поетапно в избрани линии на метрото, като след успешна техническа и оперативна оценка е разработен подробен план за внедряването ѝ по всички маршрути.

Органът също така разкри, че проучва възможността за разширяване на ARIIS – или подобни технологии – към други видове транспорт, като например трамвая, в зависимост от естеството на тяхната инфраструктура и оперативни изисквания.

Системата събира подробни данни, обхващащи състоянието на релсите, пукнатини, износване и отклонения, които след това се анализират с помощта на алгоритми с изкуствен интелект, за да се подпомогне прогнозната поддръжка, базирана на данни. Този подход подобрява устойчивостта на инфраструктурата и удължава експлоатационния ѝ живот.

Всички инспекции се извършват в съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда, координирани са с контролния център и са планирани по време на нощните прозорци за поддръжка, за да се сведе до минимум въздействието върху работата на метрото и пътническите услуги. Благодарение на интелигентните технологии, инспекциите станаха по-бързи и по-точни, което елиминира необходимостта от спиране или забавяне на услугите.

източник: www.wam.ae

