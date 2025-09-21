По ТВ Jibek Joly се състоя премиерата на международния вокален конкурс Silk Way Star

Астана, Казахстан – Проведе се премиерата на международния музикален конкурс Silk Way Star, който вече се нарича нов културен бранд на Евразия.

Проектът обедини талантливи артисти от 12 държави: Китай, Малайзия, Южна Корея, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Монголия, Таджикистан и Туркменистан.

Казахстан на сцената представлява популярният вокалист Батырхан Маликов (Alem). Зрителите вече станаха свидетели на уникални дуети, национални хитове и междукултурни колаборации.

Изборът на победителя ще бъде направен от международно жури, в което са включени представители на всички участващи страни.

Финалът на шоуто ще се състои на 22 ноември в формат на живо по телевизионния канал Jibek Joly и водещите канали на страните участнички.

Форматът включва десет програми, а победителят ще бъде определен въз основа на комбинация от гласове: 50% — решение на журито, 50% — онлайн гласуване на зрителите. Очакваната аудитория на проекта е над 1 милиард зрители.

Проектът обещава да се превърне в едно от най-ярките музикални събития на годината.

