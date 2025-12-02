По стъпките на нашите предци – Мемориална програма на мъчениците в Сарикамъш
За нашите младежи, живеещи в чужбина, Дирекция „Турци в чужбина и свързани общности“ (YTB) ще организира „Попоменание на жълтите мъченици“ в Карс и Ерзурум от 2-6 януари 2026 г.
Безплатна подкрепа за настаняване и транспорт ще бъде предоставена и на тези, които имат право да участват в програмата, като крайният срок за кандидатстване е 12 декември.
Цел на програмата
Нашето Президентство организира различни програми, които помагат на младите хора от нашата диаспора да научат и да повишат осведомеността си за историята, културата и географията на различни региони на Турция. Програмата „По стъпките на нашите предци – Програмата за памет на мъчениците от Саръкъмъш “, подготвена в тази рамка, има за цел систематично да представи на участниците историческото, военното и духовното значение на операция „Саръкъмъш“, започната от Османската армия през Първата световна война за освобождаване на земи под руска окупация.
Като част от програмата, участниците ще участват в поход в памет на мъчениците от Сарикамъш, следвайки стъпките на нашите героични войници, борили се както с врага, така и с ледения студ в региона. Стратегическото местоположение на региона, където се е провела операцията, условията през периода и нейният исторически контекст ще бъдат обсъдени подробно чрез обучение, осигурено от експерти. След похода ще бъдат посетени важни исторически места в Карс и Ерзурум, за да се запознаят от първа ръка с културното наследство на региона.
В края на програмата се очаква участниците да се уверят от първа ръка в стойността на операция „Саръкамиш“ – епос, в който патриотизмът е съчетан с вяра и решителност, по отношение на единството и солидарността на страната ни, и да получат задълбочени познания за историята, културата и географията на Карс и Ерзурум.
Дата на програмата
Програмата ще се проведе от 2 до 6 януари 2026 г. Очаква се участниците да бъдат в Карс на 2 януари 2026 г. и да присъстват на цялата програма.
Какви са изискванията за кандидатстване?
- Да бъдеш гражданин на Република Турция, да притежаваш синя карта или да имаш право да притежаваш синя карта,
- Живеейки в чужбина,
- Да бъдеш на възраст между 18 и 35 години.
Какви възможности се предоставят на участниците?
- Разходите за настаняване, храна, обучение и други организационни разходи ще бъдат покрити от Президентството.
- В началото на програмата, трансфер от летище Карс до мястото за настаняване ще бъде осигурен от Президентството.
- Тези, които отговарят на условията за участие в програмата, ще бъдат подкрепени с пътните си разходи (самолет/автобус/влак и др.) преди и след края на програмата, до сумите, посочени в таблицата, при условие че са в Карс на датата, посочена в началото на програмата.
Размер на подкрепата за държавата
|Съединени щати
|400 щатски долара
|Германия
|200 евро
|Австралия
|600 австралийски долара
|Австрия
|200 евро
|Белгия
|200 евро
|Обединено кралство
|200 британски паунда
|Дания
|200 евро
|Франция
|200 евро
|Финландия
|200 евро
|Холандия
|200 евро
|шведски
|200 евро
|Швейцария
|200 швейцарски франка
|Италия
|200 евро
|Канада
|500 канадски долара
|Норвегия
|200 евро
|Нова Зеландия
|600 новозеландски долара
|Други страни*
|150/200 щатски долара
|*Други европейски страни и съседни на Турция страни ще получат подкрепа до 150 щатски долара; други страни ще получат подкрепа до 200 щатски долара.
Как да кандидатствате за програмата?
- Кандидатстването ще се приема до 12 декември 2025 г. Заявленията за програмата трябва да бъдат попълнени чрез онлайн формуляра за кандидатстване на адрес https://forms.office.com/r/hL8VgKJ0Bg .
- Пълното и внимателно попълване на формуляра за кандидатстване ще осигури приоритет в процеса на оценяване.
- За подробна информация можете да изпратите имейл на kulturgezileri@ytb.gov.tr .
Как ще работи процесът за участие на одобрените кандидати в програмата?
- Кандидатите, които отговарят на условията за участие в програмата, ще получат имейл от Президентството, с който ще бъдат информирани, че са приети в програмата.
- Кандидатите, които получат имейл с положителен резултат от Президентството, се очаква да изпратят имейл, потвърждаващ участието им в програмата, в рамките на три дни от уведомлението. Ако не потвърдят в определения срок, ще се счита, че са се отказали от правото си на участие.
- На тези, които потвърдят участието си в програмата, ще бъде предоставена подробна информация за нея, а участниците ще бъдат помолени да споделят информацията за билетите си с Президентството.