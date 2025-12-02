По стъпките на нашите предци – Мемориална програма на мъчениците в Сарикамъш

За нашите младежи, живеещи в чужбина, Дирекция „Турци в чужбина и свързани общности“ (YTB) ще организира „Попоменание на жълтите мъченици“ в Карс и Ерзурум от 2-6 януари 2026 г.

Безплатна подкрепа за настаняване и транспорт ще бъде предоставена и на тези, които имат право да участват в програмата, като крайният срок за кандидатстване е 12 декември.

Цел на програмата

Нашето Президентство организира различни програми, които помагат на младите хора от нашата диаспора да научат и да повишат осведомеността си за историята, културата и географията на различни региони на Турция. Програмата „По стъпките на нашите предци – Програмата за памет на мъчениците от Саръкъмъш “, подготвена в тази рамка, има за цел систематично да представи на участниците историческото, военното и духовното значение на операция „Саръкъмъш“, започната от Османската армия през Първата световна война за освобождаване на земи под руска окупация.

Като част от програмата, участниците ще участват в поход в памет на мъчениците от Сарикамъш, следвайки стъпките на нашите героични войници, борили се както с врага, така и с ледения студ в региона. Стратегическото местоположение на региона, където се е провела операцията, условията през периода и нейният исторически контекст ще бъдат обсъдени подробно чрез обучение, осигурено от експерти. След похода ще бъдат посетени важни исторически места в Карс и Ерзурум, за да се запознаят от първа ръка с културното наследство на региона.

В края на програмата се очаква участниците да се уверят от първа ръка в стойността на операция „Саръкамиш“ – епос, в който патриотизмът е съчетан с вяра и решителност, по отношение на единството и солидарността на страната ни, и да получат задълбочени познания за историята, културата и географията на Карс и Ерзурум.

Дата на програмата

Програмата ще се проведе от 2 до 6 януари 2026 г. Очаква се участниците да бъдат в Карс на 2 януари 2026 г. и да присъстват на цялата програма.

Какви са изискванията за кандидатстване?

Да бъдеш гражданин на Република Турция, да притежаваш синя карта или да имаш право да притежаваш синя карта, Живеейки в чужбина, Да бъдеш на възраст между 18 и 35 години.

Какви възможности се предоставят на участниците?

Разходите за настаняване, храна, обучение и други организационни разходи ще бъдат покрити от Президентството. В началото на програмата, трансфер от летище Карс до мястото за настаняване ще бъде осигурен от Президентството. Тези, които отговарят на условията за участие в програмата, ще бъдат подкрепени с пътните си разходи (самолет/автобус/влак и др.) преди и след края на програмата, до сумите, посочени в таблицата, при условие че са в Карс на датата, посочена в началото на програмата.

Размер на подкрепата за държавата

Съединени щати 400 щатски долара Германия 200 евро Австралия 600 австралийски долара Австрия 200 евро Белгия 200 евро Обединено кралство 200 британски паунда Дания 200 евро Франция 200 евро Финландия 200 евро Холандия 200 евро шведски 200 евро Швейцария 200 швейцарски франка Италия 200 евро Канада 500 канадски долара Норвегия 200 евро Нова Зеландия 600 новозеландски долара Други страни* 150/200 щатски долара *Други европейски страни и съседни на Турция страни ще получат подкрепа до 150 щатски долара; други страни ще получат подкрепа до 200 щатски долара.

Как да кандидатствате за програмата?

Кандидатстването ще се приема до 12 декември 2025 г. Заявленията за програмата трябва да бъдат попълнени чрез онлайн формуляра за кандидатстване на адрес https://forms.office.com/r/hL8VgKJ0Bg .

Пълното и внимателно попълване на формуляра за кандидатстване ще осигури приоритет в процеса на оценяване.

За подробна информация можете да изпратите имейл на kulturgezileri@ytb.gov.tr .

Как ще работи процесът за участие на одобрените кандидати в програмата?

Кандидатите, които отговарят на условията за участие в програмата, ще получат имейл от Президентството, с който ще бъдат информирани, че са приети в програмата.

Кандидатите, които получат имейл с положителен резултат от Президентството, се очаква да изпратят имейл, потвърждаващ участието им в програмата, в рамките на три дни от уведомлението. Ако не потвърдят в определения срок, ще се счита, че са се отказали от правото си на участие.

На тези, които потвърдят участието си в програмата, ще бъде предоставена подробна информация за нея, а участниците ще бъдат помолени да споделят информацията за билетите си с Президентството.

