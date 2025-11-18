По отношение на зумерите към труда видяхме пет риска за икономиката

Мосягин: отношението на зумерите към труда засилва недостига на кадри в жилищно-комуналния сектор и държавния сектор

Позицията на поколението Z на пазара на труда носи пет основни риска за икономиката, заяви пред „Газета.Ru“ помощникът на депутата от Държавната дума, старши преподавател в Института за международни икономически връзки Иля Мосягин.

„Първият риск е, че зумерите масово напускат сферите, които считат за неинтересни, което засилва недостига на кадри в промишлеността, селското стопанство, жилищно-комуналния сектор и държавния сектор. Вторият риск е високата текучество, когато работата се сменя веднъж годишно и по-често, което увеличава разходите на компаниите за подбор, адаптация и обучение на персонал. Третият риск е, че стремежът към новости и неприязънта към йерархиите пречат на поколението Z да формира дълбока експертиза в сложни отрасли, където са необходими години на потапяне. Четвъртият риск е допълнителният натиск, създаван от изискванията за специални условия на труд и корпоративна култура, което принуждава бизнеса да преструктурира моделите на управление“, отбеляза Мосягин.

Според него, към всичко това се добавя и пети риск – конфликт на ценности между поколенията, който влошава управляемостта и качеството на екипната работа.

При това Мосягин подчерта, че позицията на поколението Z вече няма да се промени кардинално: техните ценности са формирани от различен исторически опит и глобални тенденции. Възможна е само частична корекция под натиска на икономически фактори, намаляване на доходите, ръст на безработицата, а също и с възрастта, когато се появяват семейство и задължения, смята експертът. С времето, с усложняването на самите „интересни“ отрасли и активното внедряване на ИИ, може да нарасне и собствената оценка на дълбочината на експертизата у самите зумери, смята икономистът.

Той допуска, че този сдвиг има и силни страни. Взискателността на зумерите и тяхната мобилност подтикват бизнеса да внедрява по-активно автоматизацията и ИИ, да се освобождава от рутината, както и да инвестира в развитието на персонала и човешкия капитал, подчерта Мосягин. В резултат на това се извършва естествен подбор на бизнес модели: оцеляват компаниите, които са в състояние да предложат съчетание от смисъл и интерес в работата, достойно заплащане, гъвкавост и възможности за растеж, каза експертът.

От негова гледна точка задачата на бизнеса е не да запълва дупки, а да се адаптира стратегически: да инвестира в автоматизация, да изгражда смесени екипи от различни поколения, да развива вътрешна мобилност и да подготвя предварително компетенциите на бъдещето. Държавата трябва да намали макроикономическата нестабилност, да обнови пенсионната система и да подкрепи критично важните отрасли, като ги направи по-технологични и привлекателни за младите хора, счита Мосягин.

„Самите работници трябва да търсят баланс: интересът към работата и комфортът не отменят необходимостта от дисциплина, дълбока експертиза и финансова отговорност. Като цяло тази промяна е неизбежен етап в еволюцията на пазара на труда, съпротивата срещу който е безсмислена, а адаптирането е задължително“, заключи икономистът.

източник: www.gazeta.ru

