Пловдив отваря врата към света: нови чартъри до Турция, Тунис, Египет и Европа

„Абакс“ разширява програмата си от Летище Пловдив и дава повече възможности за директни пътувания на туристите от Южна България

Пловдив се утвърждава като все по-важна отправна точка за международни туристически пътувания. Туроператорът „Абакс“ засилва своята чартърна програма от Летище Пловдив, като разширява възможностите за директни полети до популярни ваканционни и европейски дестинации.

Компанията работи в партньорство с Bulgaria Air, а сред акцентите в програмата са директни чартъри до Анталия, Тунис и Египет – три от най-търсените дестинации за летни и целогодишни почивки.

Наред с морските и екзотични направления, програмата включва и интересни европейски маршрути. Сред тях са Прага, както и полети до Базел, които могат да бъдат комбинирани с пътувания до Елзас и Страсбург.

Италия също заема важно място в разширяващата се програма. Чрез полети до Болоня туристите получават удобен достъп до едни от най-популярните италиански градове и туристически маршрути, включително Флоренция и Венеция.

Според Георги Пасев, управител на „Абакс“, компанията има амбицията Летище Пловдив да се превърне във все по-предпочитан избор за туристите от Южна България.

Развитието на чартърните полети от Пловдив е особено важно за пътуващите от Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол и региона, които получават възможност да започнат своето пътуване много по-близо до дома, без необходимост от трансфер до София.

Това означава не само повече комфорт, но и спестяване на време и допълнителни транспортни разходи.

Разширяването на чартърната програма е и важен сигнал за развитието на самото Летище Пловдив, което има потенциал да се превърне в сериозен туристически и авиационен център за Южна България.

Колкото повече туристи избират полети от Пловдив, толкова по-големи са възможностите за откриване на нови маршрути и за привличане на още туроператори и авиокомпании.

С новите програми до Турция, Северна Африка и Европа, Пловдив прави още една важна крачка към по-силно присъствие на международната туристическа карта.

Destinations TV ще следи развитието на новите маршрути и възможностите, които те създават за българските туристи.

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