Певицата Dorothy Takev влиза в токсичен любовен триъгълник във филма към новия ѝ албум „MURDER SEX MUSIC”

Късометражният музикален филм “MURDER SEXMUSIC”, който включва четири нови авторски песни на певицата Дороти Такев, имаше своята официална премиера на 6-и април. Лентата е режисирана от Димитрис Георгиев и играе ролята на кратък визуален албум.

Визуалният албум “MURDER SEX MUSIC” в YouTube:

Филмът разказва драматичната история на един кървав любовен триъгълник. Той включва четири нови R&B песни на Дороти, които следват темата за токсичните взаимоотношения на персонажите, оплетени от страсти, ревност и агресия. Бруталното убийство е само началото на края на тяхната любов. Историята обаче не е разказана по традиционен начин, а наобратно.

Дороти разказва за албума: “Любовта може да се тълкува от всеки по различен начин. Ние разкриваме една различна връзка, която претърпява тотална катастрофа в момента, в който ревността се намесва. Сигурна съм, че всеки е изпитвал такива емоции в даден момент от живота си. Но развитието на филмовия сюжет в нашия случай отива в една по-различна и крайно артистична посока, която изследва не само любовта, но и всички тъмни сили, които тя носи със себе си.“

Песните от “MURDER SEX MUSIC” са вече налични в Spotify, Apple Music, Deezer, TIDAL и YouTube Music. Композициите са дело на Dorothy Takev и музикалния продуцент Kamen, а ко-продуцент на албума е KAY BE.

Сценарист и режисьор на късометражния филм е Димитрис Георгиев, оператор е Дамян Димитров, а за монтажа и специалните ефекти отговаря Виктория Караколева. Музикалният филм е вдъхновен от творчеството на режисьори като Ti West, Donald Glover, Quentin Tarantino и музикалните артисти SZA, Rihanna, The Weeknd и RAYE.

Дороти Такев е български музикален артист. Тя е родена в София и е първият артист у нас с визуален албум – „MAKE ART NOT EURO” 2015 г. През 2018г. издава албума „Ultra Violet” в колаборация с KAY BE, а няколко години по-късно и дебютния ѝ самостоятелен албум „Siren” в края на 2020г. Дороти е невероятен изпълнител с концерти на най-големите ни музикални фестивали – „Капана Фест“, „A to Jazz”, “Vola Fest” и други.

