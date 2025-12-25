четвъртък, декември 25, 2025
Пети индонезийски медицински екип пристига в плаващата болница на ОАЕ в Ал Ариш

Пета група индонезийски медицински персонал пристигна в плаващата болница на ОАЕ в Ал Ариш, Египет, за да окаже медицинска помощ на палестински пациенти и ранени, пристигащи от ивицата Газа.

Екипът, който включва специалисти по ортопедия, хирургия, анестезия, вътрешни болести и радиология, се присъединява към екипа на ОАЕ, работещ по операция „Chivalrous Knight 3“.

Сътрудничеството има за цел да подобри капацитета на болницата да се справя с критични случаи и да разшири обхвата на специализираната помощ, предлагана на пациентите.

Участието на индонезийския медицински персонал подчертава силата на отношенията между ОАЕ и Индонезия и отразява общата ангажираност за облекчаване на страданията на палестинския народ.

От откриването си на 23 февруари 2024 г. болницата с 100 легла, която може да приеме и 100 придружители на пациенти, е предоставила над 12 000 медицински услуги. Към днешна дата медицинските екипи са извършили над 5200 операции, провели 6500 физиотерапевтични сесии и поставили 26 протези на пациенти, евакуирани от Газа.

Болницата разполага с интегрирани операционни зали, отделения за интензивно лечение, лаборатории и радиологични отделения.

източник: www.wam.ae

