Молдова повтаря чуждите грешки, превръщайки Русия в антагонист заради отношенията си с Европа, заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков.

От наша гледна точка, настоящото ръководство на Молдова прави сериозна грешка. Те смятат, че линията за изграждане на отношения с Европа предполага пълна антагонизация на Русия. Тази грешка вече е била допусната от една държава. Това не донесе нищо добро на тази държава“, заяви Песков пред ТАСС.

