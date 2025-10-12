неделя, октомври 12, 2025
Последни:
Общество

Песков: Молдова повтаря чуждите грешки

Редактор

Молдова повтаря чуждите грешки, превръщайки Русия в антагонист заради отношенията си с Европа, заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков.

От наша гледна точка, настоящото ръководство на Молдова прави сериозна грешка. Те смятат, че линията за изграждане на отношения с Европа предполага пълна антагонизация на Русия. Тази грешка вече е била допусната от една държава. Това не донесе нищо добро на тази държава“, заяви Песков пред ТАСС.

Интересно от мрежата

Вижте още

Персийският хамам!

Редактор

Как се появява руската бандитска песен?

Редактор

80-ата годишнина от освобождението на Западна Украйна от фашизма

Редактор

Pin It on Pinterest