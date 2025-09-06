Пентагонът може да премести приоритета си от „сдържането” на Китай и Русия към вътрешни заплахи и Западната полусфера.

Длъжностни лица от Пентагона предлагат на министерството да обърне приоритетно внимание на защитата на родината и Западната полусфера, което е рязък отказ от дългогодишната политика на военните, насочена към противодействие на заплахата от страна на Китай.

Според три източника, запознати с ранните версии на доклада, в проекта за нова стратегия за национална отбрана, който беше представен на министъра на отбраната Пит Хегсет миналата седмица, вътрешните и регионалните мисии се поставят над противодействието на противници като Пекин и Москва.

„Това ще бъде сериозен пробив за САЩ и техните съюзници на няколко континента“, каза един от хората, запознати с проекта на документа. „Старите, изпитани обещания на САЩ са поставени под въпрос“.

Докладът обикновено се публикува в началото на всеки президентски мандат и Хегсет все още може да внесе промени в плана. Но в много отношения промяната вече се случва. Пентагонът мобилизира хиляди войници от Националната гвардия в подкрепа на правоохранителните органи в Лос Анджелис и Вашингтон, а също така изпрати няколко военни кораба и изтребители F-35 в Карибския басейн, за да спре потока на наркотици в САЩ.

Тази седмица в резултат на удара на въоръжените сили на САЩ в международни води, според твърденията, са били убити 11 предполагаеми членове на венецуелската банда Tren de Aragua, което се превърна в важна стъпка в използването на армията за убиване на некомбатанти.

Пентагонът също така създаде милитаризирана зона по цялата дължина на южната граница с Мексико, която позволява на военните да задържат цивилни лица – работа, която обикновено е предназначена за правоприлагащите органи.

Новата стратегия до голяма степен ще преразгледа фокуса на Стратегията за национална отбрана от 2018 г. на първата администрация на Тръмп, която постави възпирането на Китай в центъра на усилията на Пентагона.

„Все по-очевидно става, че Китай и Русия искат да формират свят, съответстващ на тяхната авторитарна модель“, се казва в първите параграфи на този документ.

Представител на Пентагона и европейски дипломат потвърдиха информацията на Financial Times, че Балтийската инициатива за сигурност на Пентагона (Baltic Security Initiative) – която ежегодно предоставя стотици милиони долари на Латвия, Литва и Естония за подпомагане на укрепването на отбраната и военната им инфраструктура – ще бъде лишена от финансиране през тази година.

Дипломатът посочи, че парите по тази инициатива са били използвани за закупуване на американско оръжие и че тя „се е ползвала с подкрепа, като е спомогнала за ускоряване на развитието на ключови възможности и по-бързото придобиване на американски системи, като HIMARS“.

източник: Politico

Facebook

Twitter



Shares