От луксозните молове на Jiefangbei и модерния Guanyinqiao до традиционните пазари на Ciqikou и оживения Chaotianmen – открийте най-добрите места за пазаруване, сувенири, местни продукти и китайска мода в Чунцин.

Чунцин е известен като един от най-необичайните мегаполиси в Китай – град на небостъргачи, реки, мостове, планински склонове и безкрайни улици на различни нива. Но освен заради архитектурата и впечатляващия нощен живот, Чунцин заслужава внимание и като една от най-интересните дестинации за пазаруване в Югозападен Китай.

Тук можете да прекарате цял ден в огромен модерен търговски център, да се отправите към традиционен пазар, да търсите местни специалитети или да се разходите по оживена пешеходна улица с магазини, ресторанти и улична храна.

Основните търговски райони на града включват Jiefangbei, Guanyinqiao, Nanping, Shapingba и Yangjiaping, а сред по-специалните търговски улици и зони са Ciqikou, Hongyadong, Jiefangbei Food Street, Jiujie и Nanbin Road.

Най-хубавото е, че пазаруването в Чунцин може да бъде напълно различно според бюджета и интересите ви – от луксозни международни марки до местни занаяти, чай, подправки и традиционни сладкиши.

1. Jiefangbei – сърцето на пазаруването в Чунцин

Ако посещавате Чунцин за първи път, започнете от Jiefangbei – Jiefangbei Pedestrian Street.

Това е един от най-важните търговски центрове на града и място, където модерният Чунцин се среща с неговата история.

Районът е съсредоточен около Паметника на народното освобождение, а около него има огромна пешеходна зона, универсални магазини, търговски центрове, ресторанти, кафенета, козметични магазини и международни марки.

Тук можете да прекарате няколко часа само в разглеждане на витрините.

Какво ще намерите?

международни модни марки;

спортни стоки;

козметика;

електроника;

бижута и часовници;

китайски марки;

сувенири;

ресторанти;

местни закуски.

Jiefangbei е особено впечатляващ вечер, когато рекламните екрани и осветените фасади превръщат района в огромна светлинна сцена.

2. Търговските центрове около Jiefangbei

Jiefangbei не е само една улица. Районът представлява огромна търговска зона с множество магазини и молове.

Тук ще откриете както по-достъпни магазини, така и луксозни бутици и международни брандове.

Сред интересните търговски обекти в по-широкия район са Chongqing Times Square, Chongqing IFS и Raffles City. Източници за местния шопинг посочват именно Jiefangbei като основния централен район за мода, луксозни стоки и международни марки.

За кого е подходящ?

За туристи с различен бюджет.

Ако разполагате с повече средства, можете да разгледате луксозните бутици.

Ако пък търсите по-достъпно пазаруване, около основните търговски улици има множество магазини за дрехи, козметика, аксесоари и местни продукти.

3. Raffles City – модерното лице на пазаруването

Raffles City Chongqing е едно от най-впечатляващите съвременни здания в града.

Комплексът се намира при Чаотянмън, близо до мястото, където се срещат реките Яндзъ и Джалинг. Wikimedia Commons го описва като многофункционален комплекс с търговски център, небостъргачи и хотелска част.

Тук пазаруването се превръща почти в архитектурно преживяване.

Самата сграда е достатъчно впечатляваща, за да си заслужава посещението дори ако не планирате да купувате много.

Какво ще откриете?

международни модни марки;

козметика;

ресторанти;

кафенета;

луксозни магазини;

дизайнерски продукти;

пространства за развлечения.

Комплексът е особено красив вечер, когато светлините се отразяват в реките.

4. Guanyinqiao – любимият търговски район на младите

Ако Jiefangbei е класическият търговски център, Guanyinqiao има по-младежко и модерно излъчване.

Районът се намира в Jiangbei District и е един от най-оживените търговски и развлекателни центрове на Чунцин. Съвременни търговски ръководства го определят като особено популярен сред местните жители и младата публика.

Тук атмосферата е много динамична.

Площадите са пълни с хора, около тях има огромни рекламни екрани, магазини, ресторанти и кафенета.

Какво да купите в Guanyinqiao?

Този район е особено подходящ за:

streetwear;

младежка мода;

китайска козметика;

азиатски козметични продукти;

аксесоари;

дизайнерски артикули;

играчки и колекционерски продукти;

електроника.

Тук можете да видите и по-новата страна на китайската потребителска култура

5. Beicheng Tianjie и Longfor Paradise Walk

В Guanyinqiao се намират няколко големи търговски комплекса, сред които Longfor Paradise Walk / Beicheng Tianjie.

Те са популярни заради огромния избор от магазини, ресторанти и развлечения.

Можете да намерите както международни вериги, така и китайски марки.

Това е добро място, ако искате да комбинирате пазаруване – храна – кино – развлечения в един ден.

Някои актуални местни ръководства поставят именно Beicheng Tianjie сред водещите търговски комплекси на Чунцин.

6. Starlight 68 – за луксозно пазаруване

Ако търсите по-висок клас пазаруване, обърнете внимание на Starlight 68 в района Guanyinqiao.

Търговският комплекс е известен с международни луксозни марки и премиум преживяване.

Според актуални местни шопинг ръководства сред представените марки са международни имена от високия клас.

Това е място за туристи, които търсят:

дизайнерска мода;

луксозни аксесоари;

козметика;

бижута;

часовници;

премиум ресторанти.

7. Chaotianmen – пазаруване в огромен търговски лабиринт

Ако искате да видите една от най-различните страни на пазаруването в Чунцин, отидете към Chaotianmen.

Районът е известен с големите си търговски и едроразпределителни пазари.

Тук атмосферата е много различна от тази в луксозните молове.

Ще видите огромни количества дрехи, обувки, чанти, аксесоари и разнообразни стоки.

Това не е типичният туристически пазар.

Той е по-скоро част от реалната търговска инфраструктура на града.

За кого е подходящ?

За хора, които обичат:

пазари;

търсене на изгодни цени;

пазарлъци;

голям избор;

дрехи и аксесоари;

наблюдение на местната търговска култура.

Chaotianmen е посочван като един от големите пазари за облекло и стоки на едро в Чунцин.

8. Ciqikou – най-доброто място за традиционни сувенири

Ciqikou Ancient Town е едно от местата, които почти всеки турист включва в маршрута си.

Това е историческа зона с традиционни улици, малки магазинчета, работилници и заведения.

Ако искате да купите сувенир, който има връзка с Чунцин, Ciqikou е много по-интересен от стандартния магазин в голям мол.

Какво да търсите?

традиционни сладки;

чай;

подправки;

местни хранителни продукти;

декоративни предмети;

калиграфски материали;

изделия от лак;

ръчно изработени сувенири.

Сред местните специалитети са и mahua – усукани пържени тестени сладки, които често се продават в характерни опаковки.

Съвет

Ако искате да разглеждате спокойно, опитайте да посетите Ciqikou сутрин през делничен ден.

През уикендите може да бъде изключително оживено.

9. Какво да купите като сувенир от Чунцин?

Пазаруването в Чунцин не трябва да се ограничава до дрехи и техника.

Най-интересните сувенири често са хранителни продукти и традиционни занаяти.

Основа за чунцински хотпот

Това е един от най-практичните сувенири.

В специализираните магазини и супермаркетите можете да намерите готови пакети с подправки и основа за хотпот.

Така можете да пресъздадете част от вкуса на Чунцин у дома.

Съчуански пипер

Пиперът huajiao е един от характерните вкусове на региона.

Той създава леко изтръпващо усещане, което е типично за кухнята на Съчуан и Чунцин.

Чай

Чаят е лесен за транспортиране и е подходящ подарък.

В Ciqikou и специализираните чайни магазини можете да намерите различни видове китайски чай.

Mahua

Традиционните усукани сладки са един от най-популярните хранителни сувенири.

Те са леки, сравнително евтини и лесни за опаковане.

Традиционни изделия

Можете да потърсите лакови изделия, калиграфски материали и други декоративни предмети.

10. Чунцинска лакова традиция и местни занаяти

Ако не искате поредния магнит за хладилник, обърнете внимание на местните занаяти.

Чунцин има традиции в обработката на лак, а в туристическите исторически райони можете да намерите малки декоративни изделия, кутии и подноси.

Те са по-интересен подарък, защото носят част от местната култура.

Когато купувате ръчно изработен предмет, попитайте дали е действително произведен локално, а не просто сувенир, произведен масово.

11. Nanping – пазаруване далеч от най-туристическите места

Nanping се намира от южната страна на Яндзъ и е важен търговски район на Чунцин.

Той е по-малко свързан с международния туристически образ на града и предлага повече усещане за ежедневния живот на местните жители.

Тук можете да откриете:

търговски центрове;

ресторанти;

магазини за дрехи;

електроника;

козметика;

кафенета;

супермаркети.

Районът е сред основните търговски зони на града.

Ако вече сте посетили Jiefangbei и Guanyinqiao, Nanping е добра възможност да видите различна страна на градското пазаруване.

12. Yangjiaping – още една голяма търговска зона

Yangjiaping е друг от големите търговски центрове на Чунцин.

Районът е популярен сред местните жители и има голям избор от магазини, ресторанти и развлечения.

Той е подходящ за туристи, които искат да пазаруват извън най-посещаваните централни райони.

Тук можете да намерите по-достъпни китайски марки и разнообразни ежедневни стоки.

13. Shapingba – пазаруване с младежка атмосфера

Shapingba е район с голямо студентско и младежко присъствие.

Центърът му е свързан с Three Gorges Square, около който има магазини, ресторанти и места за развлечения.

Тук цените могат да бъдат по-достъпни, а атмосферата е по-неформална.

Ако търсите:

младежка мода;

евтини аксесоари;

книги;

малки подаръци;

местна храна;

Shapingba си заслужава да бъде включен в маршрута.

14. PARK108 – за съвременен дизайн и младежка култура

В централната зона можете да обърнете внимание и на PARK108, свързан с района около Guotai Arts Center.

Това е по-подходящо място за хора, които търсят дизайн, младежка култура и по-нестандартни магазини.

Вместо да се фокусира само върху класическия шопинг, районът комбинира търговия, изкуство, развлечения и градска култура.

15. Нощните пазари – когато пазаруването се превръща в преживяване

Чунцин е особено интересен след залез.

Тогава част от търговските улици и пазарните зони се превръщат в пространства за храна, напитки, дребни стоки и забавления.

Сред районите, свързвани с вечерен живот и специални търговски улици, са Jiefangbei, Hongyadong, Jiujie и Nanbin Road.

Тук не е задължително да купувате нещо.

Понякога най-хубавата част е просто да се разходите, да опитате местни закуски и да наблюдавате живота на града.

16. Hongyadong – сувенири, храна и вечерна атмосфера

Hongyadong е една от най-популярните туристически зони в Чунцин.

Тук можете да комбинирате:

разходка – снимки – храна – сувенири.

Магазините са разположени в традиционно изглеждащия комплекс, а вечер осветлението превръща мястото в едно от най-фотогеничните пространства на града.

Това не е непременно мястото за най-изгодните покупки, но е чудесно за първи сувенир от Чунцин.

17. Jiujie – търговия и нощен живот

Jiujie е по-подходящ за туристи, които обичат комбинацията от пазаруване, ресторанти и вечерни развлечения.

Тук фокусът е по-малко върху класическите магазини и повече върху нощната градска култура.

Можете да комбинирате вечерята с разходка и посещение на малки магазини и заведения.

18. Какво да купите от супермаркет?

Не подценявайте китайските супермаркети.

Ако искате да откриете какво реално купуват местните жители, това често е много по-интересно от туристическия магазин.

Търсете:

чай;

люти сосове;

основа за хотпот;

съчуански пипер;

сушени плодове;

местни сладки;

чай;

сушени гъби;

китайски бисквити;

пакетирани нудъли.

Това е и един от най-лесните начини да купите подаръци на разумни цени.

19. Електроника – какво да имате предвид?

Чунцин е огромен китайски мегаполис и естествено предлага богат избор от електроника.

Можете да намерите:

смартфони;

слушалки;

зарядни устройства;

кабели;

компютърни аксесоари;

фотоаксесоари;

смарт устройства;

малки домакински електроуреди.

Но при покупка на електроника като турист е важно да проверите:

гаранцията, регионалната версия, езиците на устройството и съвместимостта с европейски стандарти.

Това е особено важно при смартфони и по-скъпа техника.

20. Пазарлък – къде и как?

Пазарлъкът зависи от типа магазин.

В големите търговски центрове с фиксирани цени не се очаква да се пазарите.

При някои малки пазари, сергии и търговци на сувенири може да има повече възможности за договаряне.

Добро правило е:

мол → фиксирана цена

супермаркет → фиксирана цена

бутик → обикновено фиксирана цена

традиционен пазар → възможен пазарлък

Не започвайте агресивно.

Усмивката и уважителното отношение обикновено работят много по-добре.

23. Практични съвети за пазаруване в Чунцин

Плащане

Китайските градове са силно дигитализирани, затова предварително проверете кои приложения и методи за плащане можете да използвате с чуждестранна карта.

Носете малка раница

В големите молове може да прекарате часове, а в историческите квартали ще ходите много.

Пазете касовите бележки

Особено при по-скъпи покупки.

Проверявайте автентичността

При луксозни стоки и електроника купувайте от официални магазини или надеждни търговски центрове.

За сувенири

Ciqikou е добър избор, но сравнете цените между няколко магазина.

При хранителни продукти

Проверете срока на годност и дали продуктът може да бъде внесен във вашата държава.

24. Кое е по-добро – мол или пазар?

Всъщност и двете.

Ако искате комфорт, климатизация, международни марки и фиксирани цени – изберете мол.

Ако искате атмосфера, местни продукти, сувенири и по-различно преживяване – изберете пазар.

Най-добрият вариант е да комбинирате двете.

Например:

сутрин – търговски център

следобед – Ciqikou

вечер – Hongyadong и нощен пазар

Така ще видите две напълно различни лица на Чунцин.

25. Пазаруването като начин да опознаете Чунцин

Пазаруването в Чунцин е много повече от посещение на магазини.

В Jiefangbei виждате богатия и ултрамодерен мегаполис.

В Guanyinqiao усещате пулса на младите жители.

В Chaotianmen виждате мащаба на местната търговия.

В Ciqikou се докосвате до традиционните занаяти и вкусове.

В Hongyadong всичко се превръща в комбинация от храна, сувенири и нощна атмосфера.

А в огромните молове като Raffles City, IFS и The MixC можете да видите докъде е стигнал съвременният китайски потребителски пазар.

Именно това разнообразие прави Чунцин толкова интересна дестинация за шопинг.

Чунцин е отлична дестинация за пазаруване, ако искате нещо повече от стандартните молове.

Можете да започнете с луксозните магазини на Jiefangbei, да продължите към модерния Guanyinqiao, да разгледате огромните търговски центрове около Chaotianmen, а след това да се потопите в традиционната атмосфера на Ciqikou.

И не си тръгвайте само с дрехи и електроника.

Купете чай, подправки, основа за чунцински хотпот, местни сладки или традиционен занаятчийски предмет – такива покупки ще ви напомнят за града дълго след края на пътуването.

В Чунцин самото пазаруване е част от приключението – шумно, многоетажно, цветно и напълно в стила на този необичаен китайски мегаполис.

Статия на Кристина Тенева

Снимки:Unsplash, Pexels, Pixabay