Пазарът на тениски и национални знамена изпълва улица Ханг Ма в очакване на големия празник

Остават по-малко от месец до 80-годишнината от Августовската революция и Деня на националното освобождение на 2 септември, които са знакови събития в историята на народа. В тези дни атмосферата на подготовка за големия празник е осеяла улиците на Ханой.

На улица Ханг Ма, квартал Хоан Кием – „рай“ за декорации, червено-жълтите цветове на националното знаме, транспаранти, ленти, тениски с националния флаг, шапки със златни звезди, декоративни въжета… изпълват сергиите. Продуктите са подредени, привлекателни и готови да посрещнат жителите и туристите.

Според проучване, цените на стоките варират от 15 000 до 150 000 дон, в зависимост от вида, размера и материала. Етикетите с националното знаме и лентите за коса струват от 10 000 до 25 000 дон за продукт; търсенето е значително по-високо в сравнение със същия период през предходните години.

Тениските с червено знаме и жълта звезда са най-търсените артикули в момента. Те не са просто дрехи, а символ на единство и национална гордост. Тази година дизайните са изчистени, модерни и подходящи за всички възрасти – от ученици и студенти до хора на средна възраст и възрастни.

Собственик на магазин на улица „Ханг Ма” споделя: „Много млади хора избират тениски с червено знаме със златна звезда, за да ги носят на празненствата по случай 2 септември. Това е еднократно събитие, което се случва веднъж на 80 години, затова се гордея, че магазинът ни допринася с нещо за общата атмосфера”.

Оживлението на пазаруването се разпространява и по други улици като Ханг Бонг, Ча Ка, Луонг Ван Кан… Червеният цвят на знамето с жълтата звезда се откроява сред тълпата от хора, създавайки ярка картина в чест на големия празник.

Според дребните търговци, продажбите тази година са се увеличили значително, особено в контекста на цялата страна, която се готви за 80-годишнината от Деня на националното освобождение на 2 септември. Освен традиционните продукти, малките сувенири, които лесно се носят, като значки, гривни, платнени торбички с печат на знамето, също са предпочитани от клиентите.



източник: baotintuc.vn

