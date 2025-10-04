събота, октомври 4, 2025
Последни:
Общество

„Пътуване из Русия“ в нов виртуален формат – вече всеки може да опознае страната

Редактор

Официалният уебсайт на Националния център стартира дигитален проект – виртуална обиколка на изложбата „Пътуване из Русия“.

Това означава, че милиони потребители по целия свят вече могат да направят онлайн екскурзия из страната ни, без да напускат домовете си.

Проектът е реализиран с помощта на технология за 360° панорамно заснемане, създавайки напълно поглъщащо преживяване във всеки от осемте федерални окръга на Русия. Потребителите могат свободно да се „движат“ из залите, да увеличават обектите, представляващи интерес, и да разглеждат допълнителни информационни материали.

Интересно от мрежата

Вижте още

Защо скала в Централна Австралия е кръстена на дъщерята на руски император?

Редактор

Японският посланик: Аз съм трогнат и решен да работя с Камбоджа за възстановяване на мира в граничните райони

Редактор

Как руснаците съдят за човек по брадата

Редактор

Pin It on Pinterest