От футуристичните небостъргачи на Дубай и великолепните джамии на Абу Даби до пустинните дюни, планините и традиционните пазари – всичко, което трябва да знаете, преди първото си пътуване до Обединените арабски емирства.

Обединените арабски емирства са една от най-впечатляващите туристически дестинации в Близкия изток. Само за няколко дни тук можете да преминете от футуристичния център на Дубай към спокойните плажове на Абу Даби, да се озовете сред златните дюни на пустинята или да се отправите към планините на Рас ал-Хайма.

ОАЕ често се свързват с луксозни хотели, огромни молове и впечатляващи небостъргачи. Но страната има и друга страна – традиционни пазари, исторически квартали, джамии, оазиси, рибарски селища, пустинни пейзажи и силно запазена местна култура.

Федерацията се състои от седем емирства: Абу Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Ум Ал Куейн, Рас ал-Хайма и Фуджейра.

Този пътеводител е създаден за хора, които посещават ОАЕ за първи път и искат да разберат кога да пътуват, какво да видят, как да се придвижват, какво да облекат, какво да опитат и как да съчетаят модерното лице на страната с нейната традиционна култура.

1. Защо да изберете ОАЕ за първото си пътуване?

ОАЕ са необичайна комбинация от древни традиции и ултрамодерна архитектура.

На едно място можете да видите:

един от най-високите небостъргачи в света;

огромни търговски центрове;

традиционни арабски пазари;

пустинни лагери;

джамии с впечатляваща архитектура;

изкуствени острови;

планински пътища;

плажове край Персийския залив;

музеи и културни центрове.

Дубай е най-популярният избор за първо посещение, но това не означава, че трябва да ограничите пътуването си само до него.

Абу Даби предлага различно усещане – по-спокойно, по-просторно и с много силен акцент върху културата и архитектурата.

Шарджа е интересна за хората, които искат да видят по-традиционната страна на ОАЕ, а Рас ал-Хайма и Фуджейра предлагат планини, природа и по-различна атмосфера.

2. Кога е най-добре да посетите ОАЕ?

Най-приятният период за туристическо пътуване обикновено е от ноември до март/април.

Причината е климатът.

През зимните месеци температурите са много по-подходящи за разходки, пустинни екскурзии и посещение на забележителности на открито. Официалният туристически сайт на Абу Даби посочва периода октомври–март като особено подходящ за активности на открито, като през този период температурите обикновено са приблизително между 18 и 28°C.

Ноември – март

Това е най-популярният туристически сезон.

Подходящо време за:

разглеждане на градовете;

плаж;

пустинно сафари;

разходки;

планински екскурзии;

фотография;

посещение на паркове и открити пространства.

Април – май

Става по-топло, но все още можете да организирате приятно пътуване.

Предимството е, че туристическото натоварване в някои периоди може да е по-ниско.

Юни – септември

Това е най-горещият период.

В Абу Даби официалният туристически портал посочва летни температури, които могат да достигнат около 40°C и повече.

Това не означава, че не можете да посетите ОАЕ през лятото. Напротив – климатизираните молове, музеите, ресторантите и закритите атракции позволяват целогодишен туризъм.

Но ако сте за първи път в страната, зимата е по-лесният избор.

3. Дубай – градът, който трябва да видите поне веднъж

Дубай е мястото, което най-често се появява в представите ни, когато чуем „ОАЕ“.

Градът е известен със своите:

небостъргачи;

луксозни хотели;

огромни търговски центрове;

изкуствени острови;

плажове;

ресторанти;

пустинни приключения;

нощен живот;

модерна архитектура.

Най-известната забележителност е Бурж Халифа.

Със своите 828 метра тя е една от най-разпознаваемите сгради на планетата. Около нея се намират Dubai Mall, фонтаните и централната зона на Downtown Dubai.

Какво да видите в Дубай?

Бурж Халифа – за панорамна гледка към града.

Dubai Mall – не просто търговски център, а огромен комплекс с магазини, ресторанти и развлечения.

Dubai Marina – модерна зона с небостъргачи, яхти и крайбрежна алея.

Palm Jumeirah – емблематичният изкуствен остров във формата на палма.

Jumeirah Beach – подходящ за почивка и снимки.

Dubai Creek – място, където можете да усетите по-традиционния облик на града.

Al Fahidi Historical Neighbourhood – един от най-интересните исторически квартали.

Официалният туристически портал на Дубай предлага отделни маршрути за култура, приключения, храна, пазаруване и забележителности.

4. Старият Дубай – другото лице на града

Една от най-честите грешки на туристите е да прекарат цялото си време между небостъргачите.

Ако искате да разберете Дубай, отделете поне половин ден за старите квартали.

Районът около Dubai Creek разкрива напълно различен град.

Тук можете да видите традиционни лодки, пазари, тесни улички и сгради, които напомнят за времето, когато Дубай все още е бил малко търговско и рибарско селище.

Посетете:

Al Fahidi;

Deira;

Gold Souk;

Spice Souk;

Dubai Creek.

Това е чудесно място за снимки и за опознаване на традиционната култура.

5. Абу Даби – столицата на ОАЕ

Абу Даби е столицата на Обединените арабски емирства и едно от местата, които задължително трябва да включите в маршрута си.

Градът е различен от Дубай.

Той е по-спокоен и има по-силно усещане за културен и административен център.

Сред най-интересните места са:

Sheikh Zayed Grand Mosque;

Louvre Abu Dhabi;

Qasr Al Watan;

Corniche;

Saadiyat Island;

Yas Island;

Heritage Village.

Официалният туристически портал на Абу Даби препоръчва комбинация от култура, природа, плажове, музеи, приключения и пустинни преживявания.

6. Sheikh Zayed Grand Mosque – едно от най-впечатляващите места

Голямата джамия „Шейх Зайед“ е едно от местата, които могат да впечатлят дори хора, които не се интересуват особено от архитектура.

Белият мрамор, куполите, колоните, декоративните елементи и огромните пространства създават усещане за мащаб и симетрия.

За посещението е необходимо да се спазват правилата за облекло и поведение.

Това е религиозен обект, а не просто туристическа атракция.

7. Louvre Abu Dhabi – изкуството среща пустинята

На остров Saadiyat се намира Louvre Abu Dhabi – музей, който превърна културната сцена на Абу Даби в една от най-интересните в региона.

Самата сграда е забележителност.

Огромният купол създава впечатляваща игра на светлина и сянка.

Музеят е особено подходящ за посетители, които искат да разнообразят плажовете и модерната архитектура с изкуство и история.

8. Пустинното сафари – преживяването, което не трябва да пропускате

Пустинята е другото лице на ОАЕ.

След небостъргачите идва пясъкът.

Една от най-популярните екскурзии е пустинното сафари.

Обикновено програмата може да включва:

пътуване с 4×4 автомобил;

dune bashing;

гледане на залеза;

езда на камила;

сандборд;

традиционна вечеря;

арабски чай и кафе;

културна програма;

наблюдение на звездите.

9. Шарджа – културата на ОАЕ

Шарджа често остава в сянката на Дубай, но е чудесна за туристи, които искат да видят по-културната страна на ОАЕ.

Градът е известен с:

музеи;

галерии;

исторически квартали;

традиционна архитектура;

пазари;

културни събития.

Официалният портал на ОАЕ посочва Heart of Sharjah сред забележителностите, които си заслужава да бъдат посетени.

10. Рас ал-Хайма – ОАЕ, които малко туристи познават

Ако сте любители на природата, отделете време за Рас ал-Хайма.

Тук пейзажът е напълно различен.

Вместо небостъргачи ще видите:

планини, скалисти долини, пустиня и крайбрежни райони.

Основната природна забележителност е Jebel Jais – най-високата планина в ОАЕ.

11. Фуджейра – планини и Индийският океан

Фуджейра е различна от останалите емирства, защото се намира на източния бряг на ОАЕ, край Оманския залив.

Тук можете да комбинирате:

плаж;

планини;

гмуркане;

исторически крепости;

спокойни крайбрежни райони.

Това е добър избор за хора, които искат да избягат от динамиката на Дубай.

12. Ал Айн – оазисът на ОАЕ

Ал Айн е едно от най-интересните места за туристи, които искат да видят как животът в пустинния регион е бил възможен благодарение на водата и оазисите.

Градът е известен с:

Al Ain Oasis;

Jebel Hafeet;

крепости;

традиционни пазари;

палмови насаждения;

исторически обекти.

Официалният портал на ОАЕ посочва оазиса на Ал Айн и планината Jebel Hafeet сред значимите природни и културни забележителности на Абу Даби.

13. Как да се придвижвате в ОАЕ?

Придвижването зависи от това къде се намирате.

В Дубай

Метро, такси, автобуси и приложения за транспорт правят придвижването сравнително лесно.

За туристите метрото е особено удобно за основните райони.

Официалният туристически портал на Дубай има отделен раздел за обществения транспорт и придвижването из града.

Между емирствата

Можете да използвате автобус, такси или автомобил под наем.

Разстоянията между някои от основните градове са сравнително кратки.

Например официалният туристически портал на Абу Даби посочва, че Дубай е приблизително на 60 минути с автомобил от Абу Даби при нормални условия.

Автомобил под наем

Това е добър вариант, ако планирате:

Рас ал-Хайма;

Фуджейра;

Ал Айн;

пустинни райони;

няколко емирства за едно пътуване.

14. Какво да облечете в ОАЕ?

Това е важен въпрос за първо посещение.

В модерните райони на Дубай и туристическите комплекси облеклото обикновено е по-свободно.

Но ОАЕ са мюсюлманска държава и е добре да се съобразявате с местната култура.

Добър избор:

леки дрехи;

широки панталони;

ризи и блузи с нормална дължина;

рокли с умерена дължина;

шал за посещение на религиозни места.

За джамии

Трябва да сте по-консервативно облечени.

При посещение на Sheikh Zayed Grand Mosque например трябва да се спазват изискванията за подходящо облекло.

Най-доброто правило е:

На плажа – туристическо облекло.

В мола – нормално градско облекло.

В джамия – скромно и покриващо тялото облекло.

15. Какво да ядете в ОАЕ?

Кухнята на ОАЕ е смесица от арабски, персийски, индийски и други регионални влияния.

Опитайте:

Machboos

Ориз с месо или риба и ароматни подправки.

Harees

Ястие от пшеница и месо, традиционно за региона.

Luqaimat

Малки сладки пържени хапки, обикновено поднесени със сироп или фурми.

Хумус и мезета

Популярна част от арабската кухня.

Арабско кафе

Често се сервира с фурми.

Ако сте в Дубай или Абу Даби, не се ограничавайте до луксозните ресторанти. В по-старите квартали можете да намерите много по-интересна местна атмосфера.

16. Пазарите – къде да усетите традиционното ОАЕ?

Ако небостъргачите показват бъдещето на ОАЕ, пазарите показват миналото.

В Дубай посетете:

Gold Souk;

Spice Souk;

текстилните пазари;

традиционните райони около Dubai Creek.

Тук можете да видите подправки, парфюми, злато, текстил и традиционни изделия.

Не забравяйте, че пазаруването на пазар е различно от пазаруването в мол.

В някои случаи договарянето на цената е част от културата.

17. Пари и валута

Официалната валута е дирхамът на ОАЕ (AED).

Картите се приемат широко в градовете, хотелите, ресторантите и големите магазини.

Въпреки това е разумно да имате малко кеш за:

малки магазини;

пазари;

бакшиши;

някои локални услуги.

Не е необходимо да носите големи количества пари в брой.

18. Интернет и комуникации

На туристите е препоръчително да проверят предварително възможностите за:

туристическа SIM карта;

eSIM;

роуминг;

мобилен интернет.

Wi-Fi е широко разпространен в хотелите, моловете и много обществени места.

За навигация е добре още преди пътуването да подготвите офлайн карти и адресите на хотела и основните забележителности.

19. Виза и документи – важно преди пътуването

Изискванията за влизане зависят от гражданството и вида на паспорта.

Някои туристи имат право на безвизово влизане или виза при пристигане, докато други трябва да кандидатстват предварително. Официалният портал на правителството на ОАЕ изрично препоръчва да се провери кой режим се прилага за конкретната националност.

За хората, които се нуждаят от предварителна туристическа виза, тя може да бъде организирана чрез определени авиокомпании, хотели или лицензирани туристически агенции.

Паспортът трябва да има необходимата валидност – официалните източници посочват минимум шест месеца за редица визови процедури.

Тъй като визовите правила могат да се променят, проверете актуалните изисквания непосредствено преди пътуването в официалния портал на ОАЕ.

20. Какво да НЕ правите в ОАЕ?

ОАЕ са модерна туристическа държава, но местните закони и обществени норми трябва да се спазват.

Избягвайте:

непристойно поведение на обществени места;

агресивно поведение;

неуважение към религиозни обекти;

снимане на хора без съгласието им;

неподходящо облекло в религиозни места;

неуважително отношение към местната култура.

Не приемайте Дубай като „град без правила“.

Той е изключително модерен, но се намира в държава със собствена култура и законова система.

21. Пътуване по време на Рамадан

Рамадан може да бъде много интересно време за посещение.

Градовете придобиват различна атмосфера, а вечерите са изпълнени с ресторанти, семейни събирания и специални събития.

Туристите трябва да се запознаят предварително с актуалните правила и препоръки за периода, тъй като работното време и някои услуги могат да се променят.

За човек, който иска да опознае местната култура, Рамадан може да бъде много по-интересен от стандартната туристическа ваканция.

22. ОАЕ с деца

ОАЕ са изключително подходящи за семейно пътуване.

Децата могат да се забавляват в:

аквапаркове;

тематични паркове;

аквариуми;

интерактивни музеи;

плажове;

пустинни лагери.

В Абу Даби особено популярни са атракциите на Yas Island, включително Ferrari World, Yas Waterworld и Warner Bros. World.

През горещите месеци климатизираните атракции са особено полезни.

23. Как да направите по-евтино пътуване до ОАЕ?

Не е задължително посещението на ОАЕ да бъде луксозно и скъпо.

Можете да спестите от:

Хотел

Изберете хотел извън най-скъпите райони.

Храна

Хранете се в локални ресторанти вместо само в луксозни заведения.

Транспорт

Използвайте метро и обществен транспорт, когато е удобно.

Атракции

Комбинирайте платени забележителности с безплатни места.

Пазаруване

Не е необходимо всеки ден да прекарвате часове в моловете.

Най-голямата грешка е да планирате бюджета само около хотела и самолета. В Дубай и Абу Даби допълнителните разходи за атракции, ресторанти и развлечения могат бързо да увеличат крайната сума.

24. Безплатни места, които си заслужават

Не всичко интересно в ОАЕ струва пари.

Можете да се разходите:

по Dubai Creek;

в историческите квартали;

по Corniche в Абу Даби;

по някои обществени плажове;

в определени паркове;

около някои архитектурни забележителности.

Именно тези места често дават по-добра представа за ежедневния живот от скъпите туристически атракции.

ОАЕ са много повече от Дубай

Първото пътуване до ОАЕ може да изглежда като посещение на бъдещето.

В Дубай небостъргачите сякаш се състезават кой ще достигне по-високо.

В Абу Даби архитектурата и културата впечатляват с мащаба си.

Но истинското очарование на страната се появява, когато излезете извън големите градове.

Тогава се откриват пустинята, планините, оазисите, старите квартали и традиционните пазари.

Именно контрастът е най-интересното в ОАЕ.

Тук миналото и бъдещето не просто съществуват едно до друго – те са част от едно и също пътуване.

Ако посещавате ОАЕ за първи път, не се ограничавайте само с Бурж Халифа. Вижте стария Дубай, прекарайте вечер в пустинята, посетете Абу Даби и отделете време за природата. Тогава ще усетите истинския характер на страната.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unsplash, Pexels, Pixabay