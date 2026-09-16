От Великата китайска стена и древните храмове до небостъргачите на Шанхай и планините на Джанцзядзие — открийте Китай, където хилядолетна история среща бъдещето.

Китай е държава, в която миналото и бъдещето съществуват едновременно. На едно място можете да се разхождате край императорски дворци на стотици години, а няколко часа по-късно да се окажете сред небостъргачи, високоскоростни влакове и градове, които изглеждат като декор от научнофантастичен филм.

Официалният туристически портал на Китай представя страната именно като среща между хилядолетна цивилизация и съвременен, бързо развиващ се Китай.

За турист, който за пръв път посещава страната, Китай може да бъде и леко объркващ. Страната е толкова огромна, че едно пътуване рядко е достатъчно, за да се види всичко. Затова най-добрият подход е да изберете няколко региона и да им дадете достатъчно време.

Пекин – първата среща с императорски Китай

Пекин е естествена отправна точка за много пътешественици. Това е град, в който историята е буквално навсякъде — от площад Тянанмън и Забранения град до храмове, традиционни квартали и паркове.

Забраненият град е сред най-впечатляващите исторически комплекси в Китай. Официалният туристически портал на страната го определя като най-големия и най-добре запазен комплекс от дървена дворцова архитектура в света.

Разходката из комплекса може да продължи часове. Червените стени, декоративните покриви, огромните дворове и симетричното разположение на сградите създават усещането, че сте попаднали в декор от исторически филм.

А след като излезете от Забранения град, контрастът е впечатляващ — същият град предлага метро, небостъргачи, огромни търговски центрове и една от най-динамичните градски среди в Азия.

Великата китайска стена – преживяване, което не се побира в една снимка

Няма как да посетите Китай и да не се изкушите да видите Великата китайска стена.

Тя не е една-единствена непрекъсната конструкция, а система от различни участъци, изграждани и преизграждани през вековете. Според китайския туристически офис различните исторически стени и съоръжения се простират на огромни разстояния през страната.

За туристи около Пекин особено популярни са Бадалин и Мутяню. Бадалин се намира на около 60 километра северозападно от центъра на Пекин и е един от най-посещаваните участъци.

Мутяню е друг отличен вариант. Участъкът е построен през династията Мин, заобиколен е от планини и има характерни наблюдателни кули и крепостни съоръжения.

Най-хубавото е, че стената изглежда различно през всеки сезон — зелена през лятото, златиста през есента и почти приказна под снега през зимата.

Сиан – среща с Теракотената армия

След Пекин маршрутът може да продължи към Сиан — град с огромно историческо значение.

Тук се намира една от най-знаменитите археологически находки в света — Теракотената армия. Стотици глинени фигури на войници и коне са били погребани в близост до мавзолея на първия император на обединен Китай.

Най-впечатляващото е, че фигурите не изглеждат като еднакви копия. Различават се по лица, прически, облекло и пози.

Сиан обаче не е само Теракотената армия. Старите градски стени, историческите квартали и Мюсюлманският квартал превръщат града в чудесно място за разходки и опознаване на китайската история.

Шанхай – Китай, който гледа към бъдещето

Ако Пекин показва миналото, Шанхай демонстрира как изглежда съвременният Китай.

Панорамата на Пудун с неговите небостъргачи е една от най-разпознаваемите градски гледки в Азия.

Най-впечатляващ е районът около река Хуанпу, особено вечер, когато сградите светват и целият градски пейзаж придобива почти футуристичен вид.

Но Шанхай има и друго лице. Старите квартали, традиционните градини и историческите сгради напомнят, че зад модерния мегаполис стои многопластова история.

Китайските храмове – тишина сред огромната страна

Една от най-приятните изненади при пътуване в Китай е разнообразието на храмовете.

Някои се намират в центъра на градовете, други са скрити сред планини и гори. В тях архитектурата, религията и природата често се сливат в едно.

Храмът на небето в Пекин е един от най-известните примери. Комплексът е свързан с императорските ритуали и е част от световното културно наследство.

Тези места са особено интересни рано сутрин, когато посетителите са по-малко, а атмосферата е много по-тиха.

Джанцзядзие – планини като от друг свят

Ако търсите природни пейзажи, които изглеждат нереални, Джанцзядзие трябва да бъде във вашия списък.

Районът е известен с огромни вертикални скални колони, покрити със зеленина. Когато върховете са обвити в мъгла, пейзажът става почти фантастичен.

Това е напълно различен Китай от Пекин и Шанхай — зелен, планински и много по-бавен.

Природният район Wulingyuan е включен в списъка на ЮНЕСКО заради изключителния си природен ландшафт.

Чънду – панди, чай и пикантна кухня

Чънду е едно от местата, където можете да усетите по-спокойната страна на Китай.

Градът е прочут с гигантските панди и с кухнята на Съчуан, известна със своите пикантни и ароматни ястия.

Посещението на център за панди е сред най-популярните преживявания, но Чънду заслужава внимание и заради парковете, чайните и местната кухня.

Ако харесвате пикантни ястия, Съчуан може да се окаже един от най-интересните кулинарни региони в цялото ви пътуване.

Гуейлин и Яншуо – пейзаж от китайска картина

Китайските пейзажни картини често показват мъгливи планини, реки и причудливи върхове.

Около Гуейлин и Яншуо можете да видите подобни пейзажи на живо.

Река Ли преминава между варовикови върхове и зелени хълмове. Разходка с лодка е един от класическите начини да разгледате района.

За по-активните туристи има и велосипедни маршрути около Яншуо.

Ханджоу – градът на Западното езеро

Ханджоу е чудесна спирка, ако искате да забавите темпото.

Най-известната му забележителност е Западното езеро — красиво пространство с мостове, пагоди, градини и паркове.

Тук се усеща един по-поетичен Китай — място за разходки, чай и спокойни часове край водата.

Културният пейзаж на Западното езеро е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Китай с високоскоростен влак

Едно от най-интересните съвременни преживявания за чуждестранния турист е пътуването с високоскоростен влак.

Огромните разстояния между градовете правят железопътния транспорт изключително важна част от туристическата инфраструктура.

Това позволява маршрутът да бъде много по-разнообразен. Вместо да прекарвате огромна част от почивката си в автобус или автомобил, можете да комбинирате няколко големи града с влак.

Не пропускайте китайската кухня

Да говорим за „китайска кухня“ в единствено число е почти невъзможно.

В различните региони ще откриете различни вкусове, продукти и техники на готвене.

В Пекин можете да опитате прочутата печена патица, в Съчуан — пикантни специалитети, а в други части на страната ще откриете различни видове нудъли, дим сум, кнедли, морски продукти и регионални ястия.

Един от най-добрите съвети е да не се ограничавате до ресторанти, насочени към туристи. Местните пазари и малките заведения често предлагат много по-интересно кулинарно преживяване.

А футуристичните градове?

Китай не може да бъде разбран напълно, ако се гледа само през историята.

Шанхай, Шънджън и други големи градове показват страна, която е ориентирана към технологии, модерна инфраструктура и бъдещето.

Особено впечатляващ е Шънджън — град, който се превърна в един от символите на съвременната китайска икономика. Освен модерната архитектура той предлага крайбрежни райони, паркове и исторически места.

Това е и един от най-интересните контрасти в страната: древни храмове и високотехнологични квартали могат да съществуват в рамките на едно и също пътуване.

Китай – пътуване между миналото и бъдещето

Китай не е дестинация, която може да бъде разбрана само от снимки.

Трябва да видите Великата китайска стена, да се изгубите в старите улици на Пекин, да застанете пред Теракотената армия, да видите светлините на Шанхай, да се разходите сред планините на Джанцзядзие и да опитате местната кухня.

Китай – пътуване между миналото и бъдещето

Китай не е дестинация, която може да бъде разбрана само от снимки.

Трябва да видите Великата китайска стена, да се изгубите в старите улици на Пекин, да застанете пред Теракотената армия, да видите светлините на Шанхай, да се разходите сред планините на Джанцзядзие и да опитате местната кухня.

И точно в това е магията на страната — Китай може да ви върне хиляди години назад сутринта и да ви покаже бъдещето още същата вечер.

Ако планирате пътуване, проверете актуалните изисквания за влизане, визовия или транзитния режим, транспортните правила и практическата информация преди заминаване. Официалният туристически портал на Китай поддържа актуални материали за подготовка на пътуването, включително информация за визови режими и приложението Nihao China.

Статия на Кристина Тенева

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