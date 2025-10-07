вторник, октомври 7, 2025
Патриарх Кирил поздрави Владимир Путин с рождения ден

Патриарх Кирил поздрави Владимир Путин с рождения ден, изразил особена благодарност за вниманието към Руската православна църква и подкрепата на нейните обществени инициативи.

Приемете сърдечни поздравления за рождения ден. Преди повече от четвърт век Вие бяхте призован към много важно и трудно служение, което е свързано с огромна отговорност за страната, както и с грижата за милиони съграждани. Радостно е да се види, че през всичките тези години под Вашето ръководство Русия уверено върви по пътя на социално-икономическото развитие, преодолява предизвикателствата на времето, укрепва своя суверенитет, научен, технически и военен потенциал, стреми се да осигури националната си сигурност и да изгради справедливи международни отношения. Всичко това е гаранция за по-нататъшното процъфтяване на страната и благоденствието на хората.

