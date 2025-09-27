Пътят личностно развитие е дълъг!
Адекватна цена
Безкомпомисно качество
Полза за теб
Това предлагам аз като Консултант!
Методът който използвам в моята работа с клиенти е Коучинг и Констелации!
Единственият метод всепризнат за помощ и бързи резултати!
Това е метод с който в една консултация имаш решение !
НО тук стои голямото но …
Пътят личностно развитие е дълъг и ако ти желаеш наистина трансформация веднъж няма да ти е достатъчно. Защото да, ти ще решиш гарантирано твоят проблем, но ако се появи нов проблем, а то неизменно ще има такъв ти отново ще си неподготвен!
И тук вече трябва подготовка!
Именно за това през месец октомври, всеки закупил 3 броя консултации ще може да ги ползва в рамките на два месеца и да ползва старите, познати ви цени!
Три консултации от 60 мин са стабилна основа която да ти даде достатъчно познание затова какъв си ти и как точно ти да взаимодействаш с живота и партньорите ти по екологичен начин!
Кой да е твоят консултант е вай-важното решение което трябва да вземеш, защото ако ти не харесваш консултанта като човек и като светоусещане, дори да седнеш на терапия с Юнг гарантирам ти, тя няма да има резултат! Подберете си консултанта по сърце
С обич – Десислава Илиева , Консултант Любов