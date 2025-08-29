Пътят към щастието минава през неудобството да сме различни и страха да сме отхвърлени!

Колко пъти сте се спирали да направите нещо, което много искате, обременени от мисълта “какво ще кажат другите”?

Често ли ви се налага да пренебрегвате собствените си желания, за да се погрижите за някой друг преди за себе си? Важно ли е за вас да бъдете одобрявани и възхвалявани от близките ви и струва ли ви се, че ако не получавате признание – вие не сте ценни?

Ако отговорът на един от тези въпроси е “да”, то най-вероятно вие страдате от липсата на свобода. Не самота, правилно прочетохте – свобода.

Ние хората сме социални същества и за всички нас връзката с другите е базова потребност. Всеки един от нас има нужда да чувства свързване, приемане и да бъде заобиколен от близки хора. Но някъде там в стремежа си да създадем връзки, в които да проявим естествената си нужда да обичаме и да се чувстваме обичани, понякога ограничаваме себе си толкова много и не оставяме пространство да се проявяваме свободно – така бавно и сигурно погубваме себе си.

Да се обезличаваме и оттам да губим себе си има най-различни проявления, например:

оставяме на заден план своите мечти и цели, защото не са одобрени от околните;

ограничаваме се да избираме визията и начина, по който изглеждаме, следвайки тенденции;

спираме да вярваме в този пламък, който гори в нас, и си казваме “явно правилата в този живот са различни и трябва да се адаптирам”.

И в зависимост от житейския етап, през който преминаваме, понякога се увличаме в това какво иска партньора, семейството, колегите или обществото и спираме да се питаме какво всъщност искаме ние самите. И изходът от този капан, който сам си залагаме, минава през следната истина:

„Всеки един от нас е загрижен на първо място за себе си и собствената си персона.“

Често ни се иска да вярваме, че е правилно да жертваме истинските си желания и потребности, защото другите също правят жертви за нас. Това вярване уж ни помага да изграждаме свързаност. Но в реалност, всеки прави всичко заради себе си. Биологично така сме устроени да правим тези избори, които са ни най-привични и искат най-малко разход на енергия, тоест без значение какво правим и в какво вярваме – това е най-лесното и удобното за нас.

Механизмът работи безотказно за всеки един от нас. И като вече си даваме сметка за него, да видим как изглежда постулатите, на които другите ни учат. Тогава всички онези “прави така не заради мен, а ти да си добре”, всички онези генерализации как се живее, как се избира работа, как се избира партньор не са общовалидни правила, а отразяват просто нечия перспектива за живота.

Ние сме социални същества и е изключително важно за нас да се свързваме, но е важно да си дадем сметка дали се свързваме с другите чрез любов (тоест реално виждаме другия и го подкрепяме) или се свързваме на базата на страх (страх да бъдем отхвърлени, страх да бъдем сами).

Някои хора толкова силно са обусловени от правилата, по които живеят родителите, близките, приятелите и обществото, че оковават себе си в дебела клетка от служене на чужди цели, чужди вярвания и чужди окови. И после се чудят защо не са удовлетворени и защо нищо в живота не ги радва. В този случай щастието и смисълът липсват, защото връзката с това, което иска и на което се радва душата, е прекъсната.

Но нищо не е изгубено, дори и отдавна да сме изгубили връзката със себе си. Тази връзка може да се събуди, да се актуализира и да стане по-силна от всякога. Самият факт, че чувстваме, че предаваме себе си, и искаме да е другояче, означава, че тази връзка има невероятна сила, която чака да бъде проявена.

Как можем да активираме и заздравим връзката със себе си? Като приемем за аксиома, че всеки живее за себе си. И да изберем да живеем за себе си и да служим на любов и осъзнаването, като избираме да правим това, което наистина искаме. В този случай ще трябва да имаме смелостта да се справим с критиката и осъждането.

Възможно е да бъдем изоставени от хора, на чиито идеи вече не служим, възможно е да бъдем саботирани или осмивани от тези, които нямат смелост да служат на любовта, а служат на страха да бъдат себе и да не бъдат приети от другите. Но само човек, дръзнал да подкрепи себе си, знае чувството на удовлетворение и наслада, което печели. На фона на такава победа загубата на всеки и всичко си струва. Да избираме себе си не е егоистично. Да избираме себе си е естествено и необходимо. И колкото повече стъпки правим към това да градим осъзнатост за този процес, толкова повече удовлетворение и наслада ще изпитваме.

Ангелина Мишева

Ангелина е енергиен коуч, дипломиран психолог и сертифициран практик. След дългодишна работа с класически методи за работа със съзнанието като психотерапия, духовни учения и практики, тя започва да практикува по свой метод, разработен по време на обучения с проводници и ментори в цял свят. Тя провежда лични сесии, в които чрез работа с подсъзнанието, всеки може лесно и качествено да проработи въпроси свързани със здравето, взаимоотношения, финанси и други.

Повече за нейната работа може да откриете тук:

https://t.me/angelina_angelguidance

https://www.instagram.com/angelina_energyhealing?igsh=MTh3ejZ3eXkyNnl6Mg%3D%3D&utm_source=qr

Facebook

Twitter



Shares