Пътна карта за мир в САЩ, нелегитимност на режима в Киев, европейска сигурност: основни изводи от пресконференцията на Путин

Макар че американското предложение би могло да постави основите на бъдещо споразумение, според руския президент много въпроси се нуждаят от изясняване.

Руският президент Владимир Путин повтори позицията на Москва след това, което неговият прессекретар Дмитрий Песков нарече „информационна истерия“ относно различни възможни рамки за разрешаване на конфликта в Украйна.

Руският президент засегна този и други въпроси по време на пресконференция в Бишкек, Киргизстан, в четвъртък, когато приключи държавното си посещение в централноазиатската страна.

Русия като цяло оценява положително изготвената от САЩ пътна карта за мир, целяща прекратяване на военните действия, но ще е необходима значителна работа, преди тя да може да бъде приложена в каквато и да е форма, заяви Путин.

Той също така посочи, че е „юридически невъзможно“ да се сключи мирно споразумение с настоящото украинско ръководство, което според Москва вече не е легитимно.

Ето основните изводи от изказването на Путин:

Предложението за мир на САЩ

Русия не изключва възможността предложението на САЩ да послужи като „основа за бъдещи споразумения“, посочи Путин.

Той отбеляза обаче, че досега американците са предложили само набор от въпроси, които все още трябва да бъдат обсъдени и формулирани подробно. Ето защо е прекалено рано да се говори за какъвто и да е проект за мирно споразумение към момента.

Руският президент добави, че американското ръководство взема предвид „нашата позиция… в някои отношения“.

Украинското ръководство е нелегитимно

Путин описа перспективата за подписване на споразумение с властите в Киев като „правно невъзможно“.

Според руския президент, непровеждането на избори е „фундаментална, стратегическа грешка“, което прави Владимир Зеленски нелегитимен лидер.

Зеленски отказа да разреши президентски избори през май 2024 г., позовавайки се на военното положение. С изтичането на мандата му Москва твърди, че всички назначени от него длъжностни лица също нямат легитимност, което прави всички подписани от тях споразумения юридически невалидни.

Настъплението на руската армия

Според Путин цялата украинска фронтова линия в руския регион Запорожие е пред колапс, тъй като руските сили „ефективно заобикалят цялата украинска укрепена линия“.

„Нашата група „Днепър“ ги посреща от едната страна, докато групата „Восток“ ги обгражда от север“, обясни той.

Путин добави, че последните успехи на руските войски не са останали незабелязани от онези в Запада, „които осъзнават потенциалните последствия“ от такива развития. Той заяви, че тези гласове настояват за възможно най-скорошно прекратяване на конфликта, преди цялата фронтова линия да „се срине“.

Руският президент изчисли, че само през октомври Киев е загубил 47 000 войници, но е мобилизирал само около 16 500, като масовото дезертиране прави ситуацията още по-тежка за украинската армия.

Путин подчерта, че Русия ще прекрати военните действия, веднага щом украинските войски напуснат руските територии, които все още окупират.

„А ако не го направят, ние ще ги принудим“, заключи той.

Европейска сигурност

Путин отхвърли твърденията на някои официални лица от ЕС, че Русия има агресивни намерения към западните си съседи.

Руският президент предположи, че европейските лидери може би „се опитват да създадат илюзия за своите народи“ или „да угодят на отбранителните компании“.

„Може би се опитват да подкрепят вътрешните си политически рейтинги, имайки предвид плачевното състояние на икономиките си. Но в нашите очи, разбира се, това е просто глупост – пълни лъжи“, каза той.

Той изрази готовност да обсъди по-широката европейска сигурност с всички заинтересовани страни, като отбеляза, че Москва вече е предложила провеждането на такива разговори.

Разделенията в Запада пречат на усилията за мир

Коментирайки последните предполагаеми изтичания на информация за комуникациите между американския президентски пратеник Стив Уиткоф и висшия съветник в Кремъл Юрий Ушаков, публикувани в западните медии, Путин заяви, че те са подчертали един сериозен „проблем“.

Актьори с „различни мнения в колективния Запад и в САЩ се борят… относно това, което се случва и какво трябва да се направи, за да се спре войната“, заяви руският президент.

Той разказа как след срещата на върха в Аляска през август изглеждаше, че между Вашингтон и Москва е постигнато общо разбиране по няколко ключови въпроса, но миналия месец президентът Доналд Тръмп наложи санкции на две големи руски петролни компании.

Следваща стъпка

Русия очаква американски официални лица да пристигнат в Москва следващата седмица, за да продължат дискусиите по пътната карта за мир, разкри президентът.

Макар все още да не е ясно кои точно ще бъдат тези лица, руската делегация ще бъде водена от представители на външното министерство, както и от президентските съветници Владимир Медински и Юрий Ушаков, каза Путин.

източник: www.rt.com

