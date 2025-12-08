понеделник, декември 8, 2025
Общество

Пътепис от Китай: Ухан – град на технологиите и иновациите

Редактор

Журналистка от Българското национално радио, посети град Ухан в провинция Хубей.

Тя посети центрове за роботика, интелигентни ферми и лаборатории за дронове, където лично оцени разнообразните приложения на най-модерните технологии в ежедневието. Нека заедно с нея разгледаме бъдещето на технологичните иновации в Китай.

източник: https://bulgarian.cgtn.com/2025/12/04/ARTI1764813120257180/?fbclid=IwY2xjawOjZb9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEelxXbmZSlCgSGT8-Pr_v0w7wY1iEcIKK_8gP-f2bdnlqI_4xcVpBBzE0ziic_aem_Cf52YFf7eXTXYOyDnplohg

