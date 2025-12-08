Пътепис от Китай: Ухан – град на технологиите и иновациите

Журналистка от Българското национално радио, посети град Ухан в провинция Хубей.

Тя посети центрове за роботика, интелигентни ферми и лаборатории за дронове, където лично оцени разнообразните приложения на най-модерните технологии в ежедневието. Нека заедно с нея разгледаме бъдещето на технологичните иновации в Китай.

