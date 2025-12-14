Първото дълбоководно нефтено находище в Китай влиза в пълна експлоатация

Китайската национална корпорация за офшорно петролно производство (China National Offshore Oil Corporation) обяви, че е започнало пълномащабно производство в новоразширените оперативни секции на нефтения находище Liuhua, първото дълбоководно нефтено находище в Китай.

Този важен етап бележи голям пробив в способността на Китай да разработва сложни дълбоководни нефтени и газови резервоари, като дневното производство на суров петрол достига рекордно високо ниво от 3900 тона.

Проектът за вторично разработване обхваща две нефтени находища, Liuhua 11-1 и Liuhua 4-1, разположени в район със средна дълбочина на водата от приблизително 305 метра и включващи 32 производствени сондажа.

Основните производствени съоръжения включват платформа с дълбоководна обвивка Haiji-2, цилиндрично плаващо съоръжение за производство, съхранение и разтоварване на нефт и газ (FPSO) Haikui No. 1 и подводна производствена система.

От пускането в експлоатация на първата партида производствени сондажи през септември миналата година, тя е произвела над 900 000 тона суров петрол.

„След първоначална обработка на платформата Хайджи-2, суровият петрол се транспортира до офшорния завод за преработка на нефт и газ Хайкуй № 1, който е на 2,5 километра, за по-нататъшна обработка и съхранение. Общо сме доставили 25 пратки суров петрол до наземни рафинерии. Проектът за разработване на нефтено находище вече е напълно оперативен и резултатите от разработването са по-добри от очакваните“, каза Сие Сюлун, директор на Хайджи-2.

Разположено в басейна на устието на река Пърл, нефтеното находище Лиухуа е най-голямото офшорно нефтено находище от рифов варовик в Китай по отношение на доказани геоложки запаси. От първоначалното си въвеждане в експлоатация през 1996 г. нефтеното находище е произвело над 20 милиона тона суров петрол.

Въпреки това, в морското дъно остават значителни запаси, оценени на 140 милиона тона, което налага вторично разработване, за да се използва потенциалът.

„Иновативно възприехме модела за разработване на платформа с дълбоководна обвивка и цилиндрична плаваща производствена складова и разтоварна единица, проучихме и създадохме набор от технологични системи за стабилизиране на нефт и контрол на водата за резервоари от рифов варовик, реализирахме ефективното освобождаване на производствения капацитет на нефтено находище Лиухуа, успешно съживихме запасите от суров петрол от стотици милиони тонове и проучихме практично „китайско решение“ за бъдещото мащабно и ефективно разработване на дълбоководни нефтени находища в Китай“, каза Дзян Джунда, генерален мениджър на нефтено находище Лиухуа.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/n-jKqaLLXQo

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares