Първият по рода си магазин на Балканите, посветен изцяло на света на охлювите, отваря врати

С огромно вълнение ви споделяме новина, която поставя България на картата на иновативните гурме и уелнес концепции.

Официално отваря врати първият по рода си магазин на Балканите, посветен изцяло на света на охлювите – едно пространство, в което вкусът, грижата за тялото и иновациите се срещат в уникално преживяване.

Новият обект предлага внимателно подбрана селекция от:

• Гурме храни от охлюви – деликатеси за ценители и любители на високата кухня

• Охлювена козметика с премиум качество – натурална грижа, вдъхновена от природата

• Хранителни добавки с натурални съставки и фокус върху здравето и баланса

Магазинът е създаден като концептуално място за откриване на ново измерение в гурме културата и натуралната грижа – с акцент върху качество, устойчивост и иновативни продукти.

Иван Паксалев, собственик на проекта, споделя:

„Идеята ни беше да създадем не само един магазин, а преживяване – място, което показва колко богат и ценен може да бъде светът на охлювите, когато е представен с уважение към природата, традициите и модерния начин на живот.“

Откриването привлече интереса на гости, партньори и представители на медии, които имаха възможност да се запознаят отблизо с продуктите и философията на бранда.

Събитието беше отразено и от Destinations TV, като част от фокуса на медията върху иновативни концепции, гастрономия и устойчив лайфстайл.

Към официалното откриване на първия по рода си магазин на Балканите, посветен изцяло на света на охлювите, добавяме още ключова информация и цитат.

Проектът стъпва върху реално производство и устойчив модел. Фермата на Snails Group се намира в китното село Калиманци, само на една крачка от гръцката граница – район с чиста природа, благоприятен климат и дългогодишни традиции в земеделието. Именно там се отглеждат охлювите при строго контролирани условия, гарантиращи високо качество на продуктите – от гурме храните до козметиката и хранителните добавки.

Атанас Лазаров, основател и водещ на глобалния Destinations TV, коментира:

„Този проект е ярък пример как България може да бъде източник на иновации с международен потенциал. Snails Group съчетава природа, устойчиво производство и премиум продукт – история, която заслужава да бъде разказана не само у нас, но и пред световна аудитория.“

Със своята цялостна концепция – от фермата в Калиманци до модерния магазин – Snails Group се позиционира като нов еталон за качество, автентичност и добавена стойност в гурме и уелнес сегмента.

